Solar Eclipse: అరుదైన సూర్యగ్రహణం...పట్టపగలే చిమ్మచీకట్లు, భారత్ లో కనపడుతుందా?
Solar Eclipse: ఆకాశంలో అద్భుతం జరగనుంది. పట్టపగలే చిమ్మ చీకట్లు పట్టనున్నాయి. సూర్యగ్రహణం రోజు ఈ అద్భుతం జరగనుంది. పట్టపగలే అందరూ రాత్రిని చూసేస్తారు..ఈ అరుదైన ఘట్టం ఎప్పుడు జరగనుందో తెలుసా?
ఈ ఏడాది మొదటి సూర్య గ్రహణం ఫిబ్రవరిలో ఏర్పడగా... రెండో సూర్య గ్రహణం ఆగస్టు 13వ తేదీన ఏర్పడనుంది. ఇవి సాధారణ సూర్యగ్రహాలే కానీ, 2027లో ఏర్పడే సూర్య గ్రహణం మాత్రం చాలా ప్రత్యేకమైనది. ఇది ఆగస్టు 2, 2027న ఏర్పడనుంది. ఇది ఎందుకు చాలా స్పెషల్ అంటే.. 21 శతాబద్ధంలో అత్యంత సుదీర్ఘమైన, అరుదైన సూర్యగ్రహణం కానుంది. ఈ గ్రహణ సమయంలో చంద్రుడు, సూర్యుడు, భూమి ఒకే సరళ రేఖపైకి వచ్చినప్పుడు చంద్రుడు..సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేస్తాడు.
పట్ట పగలే చీకటి...
మొత్తం 6 నిమిషాల పాటు ఈ గ్రహణ కాలం ఉండనుంది. దీనిలో 20 నుండి 23 సెకన్ల పాటు పూర్తిగా చీకటిగా ఉంటుంది. సాధారణంగా సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం కేవలం 2 నుండి 3 నిమిషాలు మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ, ఈ సారి 6 నిమిషాలు ఏర్పడుతుండటం విశేషం.
ఈ గ్రహణ సమయంలో… పట్టపగలే చీకటిని అనుభూతి చెందుతారు. కాసేపటి వరకు.. పగటి సమయంలో రాత్రిని చూశామా అనే ఫీలింగ్ కలుగుతుంది. అందుకే.. ఈ సూర్య గ్రహణం చాలా స్పెషల్.
గ్రహణం ఏయే దేశాల్లో కనిపిస్తుంది..?
ఈ అద్భుత దృశ్యం ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో కనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా దక్షిణ ఐరోపా( స్పెయిన్, పోర్చుగల్), ఉత్తర ఆఫ్రికా ( ఈజిప్ట్ , లిబియా), సౌదీ అరేబియా, యూఏఈలలో కనిపిస్తుంది.ఈ ప్రాంతాల్లో ఉన్నవారు పట్టపగలే కొన్ని నిమిషాలు చీకటిని చూస్తారు. అయితే, భారత్ లో మాత్రం ఈ గ్రహణం కనిపించదు. అందుకే.. గ్రహణ నియమాలను పాటించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు.
సూర్య గ్రహణం ఎలా ఏర్పడుతుంది..?
భూమికి, సూర్యునికి మధ్య చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు సూర్యుడిని పూర్తిగా కప్పేసినప్పుడు సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. అదే.. సూర్యునిలో కొంత భాగం మాత్రమే కప్పేసినప్పుడు పాక్షిక సూర్య గ్రహణం ఏర్పడుతుంది. 2027లో సంభవించేది అత్యంత సుదీర్ఘమైన సంపూర్ణ సూర్య గ్రహణం.
గ్రహణాన్ని చూసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు…
సూర్యగ్రహణాన్ని నేరుగా, కంటితో చూడటం ప్రమాదకరం. దీనివల్ల కళ్ళకు శాశ్వత నష్టం కలగవచ్చు. కాబట్టి, ఎల్లప్పుడూ సోలార్ ఫిల్టర్ లేదా ప్రత్యేక కళ్ళద్దాలను ఉపయోగించాలి.