Planet Transit : లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగంతో ఈ రాశుల జాతకం మారుతోంది !
Lakshmi Narayana Rajyog: ఫిబ్రవరి నెలలో గ్రహాల గమనం మారబోతోంది. దీనివల్ల ఏర్పడే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం పలు రాశుల వారికి అదృష్టాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది. ఈ రాజయోగం వల్ల ఫిబ్రవరిలో ఏ రాశుల వారికి లాభం కలుగుతుందో చూద్దాం.
లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం 2026: అప్పులు తీరిపోతాయి.. అదృష్టం పట్టబోతోంది
ఫిబ్రవరి 2026 నెల జ్యోతిష శాస్త్ర పరంగా చాలా ముఖ్యమైనదిగా మారబోతోంది. ఈ నెలలో శని ఆధిపత్యం వహించే కుంభ రాశిలో అత్యంత శక్తివంతమైన లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ రాజయోగం ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఊహించని రీతిలో సంపద, ఐశ్వర్యం చేకూరుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
రాజయోగం ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది?
పంచాంగం ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 3వ తేదీన బుధుడు కుంభ రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత ఫిబ్రవరి 6వ తేదీన శుక్రుడు కూడా అదే రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీనివల్ల ఫిబ్రవరి 6 నుండి కుంభ రాశిలో బుధ, శుక్రుల కలయిక ఏర్పడి లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ప్రారంభమవుతుంది.
మార్చి 2వ తేదీన బుధుడు కుంభ రాశిని వదిలి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించే వరకు, అంటే దాదాపు 30 రోజుల పాటు ఈ రాజయోగం కొనసాగుతుంది. ఈ కాలంలో ప్రధానంగా నాలుగు రాశుల వారికి విశేష ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి.
మిథున రాశి: ఆదాయ మార్గాలు మెరుగుపడతాయి
మిథున రాశి వారికి ఈ ఫిబ్రవరి నెల కొత్త ఆశలను మోసుకొస్తుంది. ఈ రాశి జాతకులకు సంపాదనకు సంబంధించి కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, దానికి సమానంగా ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండవు. ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులకు ఈ సమయం అత్యంత లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వారు ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలను ఆర్జిస్తారు. కుటుంబ జీవితం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, దంపతుల మధ్య ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి: ఆస్తి కొనుగోలుకు అనుకూలం
వృశ్చిక రాశి వారికి ఫిబ్రవరి 6 నుండి మార్చి 2 వరకు కాలం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడటంతో పాటు ధన ప్రాప్తి సులభం అవుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు జీతాల పెంపు లేదా పదోన్నతి లభించే అవకాశం ఉంది.
వ్యాపారస్తులు తమ లాభాలను రెట్టింపు చేసుకుంటారు. పని మీద ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు, కానీ అవి లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఇల్లు, స్థలం లేదా కొత్త ఆస్తి కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఇది ఉత్తమ సమయం. ఈ కాలంలో పెరిగే ఆత్మవిశ్వాసం వల్ల ఆగిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.
మకర రాశి: పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభం
మకర రాశి వారికి బుధ-శుక్రుల రాజయోగం ఆర్థికంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గతంలో చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఇప్పుడు మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అప్పుల బాధ నుండి విముక్తి లభిస్తుంది, ఇది మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు వేగవంతం అవుతాయి. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి, ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.
కుంభ రాశి: అదృష్టం తలుపు తడుతుంది
కుంభ రాశి వారు ప్రస్తుతం శని ప్రభావం అంటే ఏలిన నాటి శని, రాహు ప్రభావం ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో వారి సొంత రాశిలోనే లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం ఏర్పడటం ఒక గొప్ప శుభ సంకేతం. దీనివల్ల వీరికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. రహస్య మార్గాల ద్వారా లేదా పూర్వీకుల ఆస్తిలో వాటా రూపంలో డబ్బు అందవచ్చు. మీరు ఏదైతే లక్ష్యం కోసం చాలా కాలంగా కష్టపడుతున్నారో, ఆ లక్ష్యం ఇప్పుడు నెరవేరే బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి.