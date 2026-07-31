Ketu Transit: సింహ రాశిలో కేతు సంచారం.. ఈ 4 రాశులకు జాక్పాట్, ఊహించని ధనలాభం!
Ketu Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువుకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కేతువు శుభ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు వ్యక్తుల ఆత్మవిశ్వాసం, జ్ఞానం పెరుగుతాయి. ప్రస్తుతం కేతువు సింహ రాశిలో సంచరిస్తోంది. దీనివల్ల 4 రాశులవారికి ఆకస్మిక ధనలాభం కలగనుంది. ఆ రాశులేవో చూద్దాం.
కేతువు అనుగ్రహంతో 4 రాశులకు జాక్పాట్
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కేతువును ఛాయా గ్రహంగా పిలుస్తారు. జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మికతకు కారకుడైన కేతువు.. ఇతర గ్రహాల్లా కాకుండా ఎప్పుడూ వక్ర గతిలో ప్రయాణిస్తాడు. ఒక రాశిలో సుమారు 18 నెలల పాటు సంచరిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో జరిగే ఆకస్మిక మలుపులు, ఊహించని అదృష్టం, పూర్వ పుణ్య ఫలాలకు కారణం కేతువని నమ్మకం. ప్రస్తుతం కేతువు సూర్యుడి రాశి అయిన సింహ రాశిలోని మఖ నక్షత్రంలో సంచరిస్తున్నాడు. డిసెంబర్ వరకు ఇదే నక్షత్రంలో కేతువు ఉండటం వల్ల 4 రాశులవారికి అపారమైన ప్రయోజనాలు, అదృష్టం దక్కనుంది. మరి ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
మేష రాశికి 5వ స్థానమైన పూర్వ పుణ్య స్థానంలో కేతువు ఉండటం వల్ల ఈ రాశివారికి గొప్ప మేలు జరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే గణనీయంగా మెరుగుపడుతుంది. కొత్త మార్గాల్లో డబ్బు వస్తుంది. ఆఫీసులో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోయి, ప్రశాంత వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. చాలాకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కోర్టు కేసులు మీకు అనుకూలంగా ముగుస్తాయి. మీ ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశికి 2వ ఇంట్లో అంటే ధన, కుటుంబ స్థానంలో కేతువు సంచరిస్తోంది. దానివల్ల ఈ రాశివారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఊహించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభం వస్తుంది. ఉద్యోగంలో అదనపు బాధ్యతలు, పదోన్నతులు లభించే అవకాశం ఉంది. పెద్దల సలహాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారంలో అద్భుతమైన వృద్ధిని చూస్తారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది.
సింహ రాశి
కేతువు సింహరాశిలోనే సంచరిస్తోంది కాబట్టి ఈ రాశివారికి ఎక్కువ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఊహించని విధంగా ముందుకు సాగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అయితే డిసెంబర్ వరకు తొందరపడి ఎలాంటి పెద్ద నిర్ణయాలు లేదా పెట్టుబడులు పెట్టకుండా, ఆచితూచి వ్యవహరించడం మంచిది.
వృశ్చిక రాశి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ కేతు సంచారం ఆర్థికంగా గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన డబ్బులు చేతికి వస్తాయి. మీరు గతంలో పెట్టిన పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో క్రమంగా మంచి మార్పులు చూస్తారు. అయితే, తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండటం మరింత మేలు చేస్తుంది. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థితి బలంగా, స్థిరంగా ఉంటుంది.