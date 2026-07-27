వాస్తు ప్రకారం మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో పెంచితే అదృష్టం కలిసివస్తుందని నమ్మకం. అలా ఇంటికి శుభం కలిగించే మరికొన్ని మొక్కల గురించి ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
వాస్తు ప్రకారం తులసి మొక్క చాలా పవిత్రమైంది. ఈ మొక్కను ఉత్తరం, ఈశాన్యం లేదా తూర్పు దిక్కున పెట్టాలి. ఇది ఇంట్లో పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపి, ఆర్థికంగా ఎదగడానికి సహాయపడుతుంది.
వాస్తు ప్రకారం స్నేక్ ప్లాంట్ చాలా మంచిది. దీన్ని దక్షిణం లేదా ఆగ్నేయ దిశలో పెడితే ధన, ధాన్య వృద్ధి జరుగుతుంది. ఇది ఇంటి వాతావరణాన్ని ఆహ్లాదంగా మార్చుతుంది.
జెడ్ ప్లాంట్ను ఇంటి ప్రధాన ద్వారం దగ్గర లేదా తూర్పు దిక్కున పెట్టాలి. ఇది ఇంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు ఏ పని చేసినా విజయం సాధించేలా చేస్తుంది.
వెదురు మొక్కను అదృష్టానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. దీన్ని తూర్పు లేదా ఆగ్నేయ దిశలో పెడితే ఇంట్లో సుఖ సంతోషాలు పెరుగుతాయి.
వాస్తు శాస్త్రంలో ఈ మొక్కలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. జీవితంలో పాజిటివ్ మార్పులు, ఐశ్వర్యం కోసం ఈ మొక్కలను సరైన దిశలో పెట్టాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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