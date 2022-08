లాకర్ లో ఈ వస్తువులు పెడితే... లక్ష్మీ కటాక్షం కలుగుతుంది..!

కొందరు ఎంత కష్టపడినా.. ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమౌతూ ఉంటారు. అలాంటివారు ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం పొందవచ్చట. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...



ప్రతి ఒక్కరూ డబ్బు కోసం చాలా కష్టపడతారు. తాము కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు... కలకలం ఉండాలని కోరుకుంటారు. ప్రతి వ్యక్తీ.. తన ఇల్లు ఎప్పుడూ డబ్బు కొరత లేకుండా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ఇందుకోసం ఎంత కష్టాన్ని అయినా భరిస్తూ ఉంటారు. అయితే.. కొందరు ఎంత కష్టపడినా.. ఆర్థిక సమస్యలతో సతమతమౌతూ ఉంటారు. అలాంటివారు ఇంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల లక్ష్మీ కటాక్షం పొందవచ్చట. అవేంటో ఓసారి చూద్దాం...



ఒక వ్యక్తి కష్టపడి పనిచేసినా విజయం సాధించలేకపోతే, లక్ష్మీదేవి లేదా గ్రహాల అనుగ్రహం లేకపోవడం వల్ల సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ సమస్యల కారణంగా, ఒక వ్యక్తి నిరంతరం ఆర్థిక ఇబ్బందులు, ఇంట్లో కలహాలు, ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాలు వంటి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది.



జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, మీరు ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి బయటపడాలంటే, తల్లి లక్ష్మిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి కొన్ని వస్తువులను భద్రంగా ఉంచడం శ్రేయస్కరం. ఇలా చేయడం వల్ల మీ ఇంట్లో ధనానికి లోటు ఉండదు, లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో సుఖ సంతోషాలు మీ సొంతమవుతాయి.



జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, కొన్ని విషయాలు సురక్షితంగా, చాలా పవిత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారు. వీటిని భద్రంగా ఉంచుకోవడం వల్ల లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం మీపై ఎల్లవేళలా ఉంటుందని నమ్ముతారు. ఏవి సురక్షితమైనవి, పవిత్రమైనవిగా పరిగణిస్తారో ఓసారి చూద్దాం..

Mother Lakshmi will be angry if this is done at sunset

పసుపు

పసుపును శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పసుపు పొడిని లాకర్ లో ఉంచడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుందని నమ్ముతారు. పసుపును హిందూ మతంలో అనేక మతపరమైన కార్యక్రమాలలో కూడా ఉపయోగిస్తారు. ధనలాభం కోసం, శుక్రవారం నాడు ఎర్రటి గుడ్డలో పసుపు ముద్దను చుట్టండి. తర్వాత దీనిని ఇంట్లోని లాకర్ లో ఉంచాలి.

Mother Lakshmi's grace is always on the girls of this pile! New



ఎరుపు వస్త్రం

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, ఎరుపు రంగు లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ఇష్టమని నమ్ముతారు. కాబట్టి శుక్రవారం నాడు ఎర్రటి గుడ్డలో 11 లేదా 21 రూపాయలు కట్టండి. తర్వాత దీనిని లాకర్ లో పెట్టాలి. ఇలా చేయడం వల్ల డబ్బు సంపాదించవచ్చు.

లోటస్

జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, విష్ణువు, తల్లి లక్ష్మికి తామర పువ్వు చాలా ప్రియమైనది. లక్ష్మీదేవికి పూజలో తామరపూలను సమర్పించండి. తర్వాత తామరపువ్వును భద్రంగా ఉంచుకోండి. పువ్వులు ఎండిపోయిన వెంటనే, వాటిని తీసివేసి, తాజా పువ్వులను ఉంచాలని గుర్తుంచుకోండి. ఈ తామరపువ్వును భద్రంగా ఉంచడం ద్వారా అమ్మ లక్ష్మి అనుగ్రహం పొందవచ్చు.