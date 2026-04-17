Astrology: మీ జాతకంలో ఈ ఒక్క గ్రహం అనకూలంగా ఉన్నా చాలు.. జీవితంలో డబ్బుకు లోటు ఉండదు!
మనిషి జీవితంలో డబ్బు, సంపద ముఖ్యమైన అంశాలు. కొందరు ఎంత కష్టపడ్డా డబ్బు నిల్వక ఇబ్బంది పడుతుంటే, మరికొందరికి చిన్న ప్రయత్నంతోనే సంపద పెరుగుతుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ తేడాకు కారణం, ఒకే ఒక్క గ్రహం అనుకూల ప్రభావం. ఆ గ్రహం ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
గురు గ్రహం ప్రభావంతో శుభఫలితాలు
ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సంపద, సౌఖ్యం వంటి అంశాలు ప్రధానంగా గ్రహాల ప్రభావంతో నిర్ణయించబడతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. ప్రతి గ్రహానికి ఒక ప్రత్యేక శక్తి, ప్రభావం ఉంటాయి. ముఖ్యంగా గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉంటే, వ్యక్తి జీవితంలో డబ్బుకు పెద్దగా లోటు ఉండదని నమ్మకం.
గురువు జ్ఞానం, ధనం, శుభ ఫలితాలు, దైవకృపకు సంకేతం. ఒక వ్యక్తి జాతకంలో గురు గ్రహం బలంగా, శుభ స్థానంలో ఉంటే, ఆ వ్యక్తికి ఆర్థికంగా ఎదగడానికి ఎన్నో అవకాశాలు లభిస్తాయి. వారు చేసే పనుల్లో విజయం సాధించడం, మంచి ఆదాయం పొందడం, జీవితంలో స్థిరపడటం సులభమవుతుంది.
మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం
పండితుల ప్రకారం, గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉన్న వ్యక్తులు సాధారణంగా మంచి నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటారు. ఆలోచించి ముందుకు సాగుతారు. ఈ లక్షణం వారిని ఆర్థికంగా బలంగా నిలబెడుతుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా వారు స్థిరమైన ఆదాయం పొందే దిశగా సాగుతారు. గురువు అనుగ్రహం ఉన్నవారికి మంచి గురువులు, మార్గదర్శకులు కూడా ఉంటారు. ఇది వారి కేరీర్ ఎదుగుదలకే కాకుండా, ఆర్థిక పురోగతికి కూడా తోడ్పడుతుంది.
వీరికి దైవభక్తి ఎక్కువ
గురు గ్రహం అనుకూలంగా ఉన్నవారికి దైవభక్తి, ధార్మికత కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వారు ధర్మాన్ని పాటిస్తూ, ఇతరులకు సహాయం చేసే స్వభావం కలిగి ఉంటారు. ఈ విధమైన స్వభావం వల్ల సమాజంలో వారికి గౌరవం పెరుగుతుంది. పండితుల ప్రకారం ధర్మం పాటించే వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం కూడా లభిస్తుందని నమ్మకం. అందువల్ల గురు గ్రహం బలంగా ఉన్నవారికి డబ్బు నిలకడగా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
గురు గ్రహం అనుగ్రహం పొందాలంటే?
జాతకంలో గురు గ్రహం అనుకూలంగా లేకపోయినా, కొన్ని పరిహారాలు, ఆచరణలు పాటించడం ద్వారా దాని ప్రతికూల ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవచ్చని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. గురువారం రోజున ఉపవాసం చేయడం, పసుపు రంగు దుస్తులు ధరించడం, గురు గ్రహానికి సంబంధించిన మంత్రాలు జపించడం, అలాగే... గురువులకు గౌరవం ఇవ్వడం, విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం, దానం చేయడం వంటివి గురు గ్రహాన్ని ప్రసన్నం చేస్తాయని పండితులు చెబుతున్నారు.