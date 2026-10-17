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- Jupiter Transit: సింహ రాశిలోకి గురుగ్రహం ఎంట్రీ.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టబోతున్న ధనయోగం
Jupiter Transit: సింహ రాశిలోకి గురుగ్రహం ఎంట్రీ.. ఈ 4 రాశుల వారికి పట్టబోతున్న ధనయోగం
Jupiter Transit: దేవగురువు బృహస్పతి కర్కాటక రాశి నుంచి సింహ రాశిలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. గురు గ్రహ సంచారం వల్ల 4 రాశుల వారి జీవితాల్లో ధనయోగం పట్టనుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో తిరుగులేని లాభాలు వస్తాయి.
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి గురు గ్రహం 5వ ఇంట్లో సంచరించనున్నాడు. ఈ స్థానం విద్య, సృజనాత్మకత, సంతాన భాగ్యానికి ప్రతీక. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు గురుడి కృపతో అద్భుత విజయాలు సాధిస్తారు. కళలు, రచన, సాహిత్యం, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారిని కొత్త, పెద్ద అవకాశాలు వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. కుటుంబంలో ఒకరికొకరు ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పంచుకుంటారు. ఇంట్లో ప్రశాంత వాతావరణం నెలకొంటుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి గురుడు 2వ ఇంట్లోకి (ధన స్థానం) ప్రవేశించనున్నాడు. ఇది సంపద, కుటుంబం, వాక్చాతుర్యాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రాశివారికి ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు పూర్తిగా పోతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి మంచి లాభాలు వస్తాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో ఈ రాశివారికి మాటకు మంచి గుర్తింపు దక్కుతుంది. వీరి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తోనే పెద్ద పెద్ద డీల్స్ సొంతం చేసుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతోంది కదా అని అనవసర ఖర్చులు చేయకుండా, డబ్బును పొదుపు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి
గురు భగవానుడు సింహ రాశిలోకే (లగ్న స్థానం) ప్రవేశిస్తుండటంతో, సింహ రాశి వారికి ఇది నిజంగా గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పొచ్చు. కొత్త ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతున్న వారికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఇప్పటికే పనిచేస్తున్న వారికి ఉన్నత పదవులు, ప్రమోషన్లు, కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. మీలోని నాయకత్వ లక్షణాలు బయటపడతాయి. కొత్త వ్యాపారం లేదా ప్రాజెక్టులు మొదలుపెట్టాలని ప్లాన్ చేసుకుంటే, దానికి ఇదే సరైన సమయం.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి లాభ స్థానంలో గురుడి సంచారం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. వ్యాపారులకు కొత్త పరిచయాలు, కొత్త భాగస్వామ్యాలు (Partnerships) భారీ స్థాయిలో లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. చాలా రోజులుగా సగంలోనే ఆగిపోయిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగం మారాలని ఎదురుచూస్తున్న వారికి మంచి జీతంతో కొత్త ఆఫర్లు వస్తాయి.