Navapancham Rajayoga: ఈ 3 రాశుల వారికి నవపంచమ రాజయోగంతో భారీగా ఆర్థిక లాభాలు
Navapancham Rajayoga: నవంబర్ 15, 2026 ఉదయం 3:10 గంటలకు చంద్ర సంచారం మొదలైంది. మకర రాశిలోకి చంద్రుడు, కన్యా రాశిలో ఉన్న శుక్రుడు ప్రవేశించాడు. శుక్రుడు, చంద్రుడి వల్ల నవపంచమ రాజయోగం ఏర్పడుతోంది. ఈ రాజయోగంతో మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం వరిస్తుంది.
13
Image Credit : Getty
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి బాగా కలిసొచ్చే కాలం ఇది. వీరు గతంలో పోగొట్టుకున్న డబ్బును తిరిగి దక్కించుకోవచ్చు. ఈ రాశి వారికి భారీగా అదృష్టం కలిసివస్తుంది. పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి ఆర్థిక లాభాలను పొందుతారు. ఇక ఉద్యోగ, వృత్తిపరంగా కూడా పైకి ఎదిగే అవకాశాలు అధికంగా కనిపిస్తున్నాయి.
గూగుల్లో ఆసక్తికరమైన సమాచారం కోసం ఏసియానెట్ తెలుగు ను మీ ఫ్రిఫర్డ్ సోర్స్ గా ఎంచుకోండి
23
Image Credit : Pixabay
మకర రాశి
మకర రాశిలో చంద్రుడు ఉండడం వల్ల ఈ రాశి వారికి భారీగా కలిసివస్తుంది. నవపంచమ రాజయోగం వీరికి మంచి రోజులను తెచ్చిపెడుతుంది. వీరి సంపాదనకు కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. సమాజంలో ఈ రాశివారికి ఉన్న గౌరవం, పలుకుబడి పెరుగుతాయి.
33
Image Credit : Getty
మీన రాశి
నవపంచమ రాజయోగం వల్ల మీన రాశి వారు చేసే పనిలో మంచి ప్రగతి సాధిస్తారు. భారీ ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. ఈ లాభాలు మీ మనసుకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. ఎక్కడైనా పెట్టుబడి పెడితే మంచి లాభం వచ్చే అవకాశం ఉంది.
Latest Videos