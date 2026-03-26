Ram Navami 2026: శ్రీరామ నవమి రోజు ఈ వస్తువులు కొన్ని ఇంటికి తెస్తే డబ్బుకు లోటుండదు
Ram Navami 2026: చైత్ర నవరాత్రుల్లో నవమి తిథినాడు శ్రీరామ నవమి పండుగను నిర్వహించుకుంటాము. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఈ పవిత్రమైన రోజున కొన్ని వస్తువులను ఇంటికి తీసుకురావడం వల్ల ఆ ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు కష్టాలు తీరిపోతాయి.
శ్రీ రామనవమి 2026
శ్రీరామ నవమి పండుగ వచ్చేసింది. ఈ పండుగలను మార్చి 26, 27 తేదీల్లో రెండు రోజుల పాటు నిర్వహించుకోబోతున్నారు. ఎందుకంటే నవమి తిధి మార్చి 26 మధ్యాహ్నం వచ్చి మార్చి 27 ఉదయం పది గంటల వరకు ఉంటుంది. హిందూ పురాణాల చెబుతున్న ప్రకారం శ్రీరాముడు నవమి నాడే జన్మించాడు. రామ నవమి రోజున కొన్ని వస్తువులను కొని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే చాలా మంచిదని, సిరి సంపదల కలుగుతాయని పండితులు చెబుతున్నారు. శ్రీరాముడితో పాటు లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సులు కూడా లభించి అప్పులన్న తీరే మార్గం కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఏ వస్తువులు కొని ఇంటికి తెచ్చుకోవాలో చూద్దాం.
పసుపు రంగు వస్తువులు
శ్రీరామ నవమి రోజున పసుపు రంగులో ఉన్న ఏవైనా వస్తువులను కొని ఇంటికి తీసుకొచ్చేందుకు ప్రయత్నించండి. ఇది చాలా శుభప్రదం. పసుపు రంగు బట్టలు, గంధం, బంగారం, పసుపు రంగు మిఠాయిలు ఇలా ఏవి తెచ్చినా మంచిదే. శ్రీరాముడికి పసుపు రంగు అంటే చాలా ఇష్టం.
వెండి వస్తువులు
రామ నవమి రోజున వెండి వస్తువులను కొని ఇంటి తేవడం చాలా శుభప్రదంగా చెప్పుకుంటారు. ఈ రోజున వెండి ఏనుగును కొనుగోలు చేస్తే, సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరుగుతాయని కూడా అంటారు. దీనివల్ల శ్రీరాముడి ఆశీస్సులు మీ ఇంటిపై, మీపై ఎల్లప్పుడూ ఉంటాయని అంటారు.
పూజా సామగ్రి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతున్న ప్రకారం రామ నవమి రోజున పూజకు సంబంధించిన వస్తువులను కొని ఇంటికి తెచ్చుకుంటే మంచిది. అంటే మామిడి కర్ర, గంధం, ఆవు నెయ్యి, రావి ఆకులు, ఐదు రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ మిశ్రమం, నువ్వులు, లవంగాలు, యాలకులు, బార్లీ వంటి వస్తువులను ఇంటికి తీసుకొస్తే ఎంతో మంచిది.
రామ దర్బార్
శ్రీరామ నవమి ఎంతో శుభ సందర్భం. ఈ శుభ సమయంలో ఇంట్లోని పూజా మందిరంలో 'రామ దర్బార్' చిత్రాన్ని ప్రతిష్టిస్తే ఎంతో మేలు కలుగుతుంది. దీని వల్ల కుటుంబంలో ప్రేమ, ఐక్యత పెరుగుతాయి. ఈ రోజున రామ దర్బార్ చిత్రాన్ని ఇంటికి తెచ్చి, శాస్త్రోక్తంగా పూజ చేసి మీ ఇంటి గుడిలో పెట్టుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధం పెరుగుతుంది. సంతోషంగా కలిసి జీవిస్తారు. ఇంట్లో గొడవలు తగ్గుతాయి.