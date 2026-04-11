- Home
- Astrology
Venus Saturn Conjunction:శుక్ర-శని ఆశీస్సులు.. ఈ రాశుల కష్టాలు తీరినట్లే, అన్నింట్లోనూ విజయాలే..!
Venus Saturn Conjunction: శుక్రుడు, శని గ్రహాలు పదో స్థానంలో ఉండి, వాటి మధ్య దూరం సరిగ్గా 36 డిగ్రీలు ఉన్నప్పుడు దశాంగ యోగం ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులకు మహర్దశ మొదలైంది..
జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు తరచూ తమ స్థానాలను మార్చుకుంటూ ఉంటాయి. ఇలా మార్చుకున్నప్పుడు.. ఇతర గ్రహాలతో కలిసి శుభ, అశుభ యోగాలను ఏర్పరుస్తాయి. తాజాగా ఏప్రిల్ 10న శుక్ర, శని గ్రహాలు ఒకదానికి ఒకటి సరిగ్గా 36 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటాయి. దీని కారణంగా అరుదైన దశాంక యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగం కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో శుభ ఫలితాలు మోసుకురానుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం...
1.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశికి శుక్రుడు అధిపతి. ఈ శుక్ర గ్రహం శని గ్రహంతో కలిసి ఏర్పరుస్తున్న యోగం ఈ వృషభ రాివారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో గణనీయమైన లాభాలను తెచ్చి పెడుతుంది. మీరు కొత్త ఇల్లు లేదా కొత్త కారు కొనాలని చూస్తున్నట్లయితే.. ఇదే సరైన సమయం. ఊహించిన వైపు నుంచి డబ్బు చేతికి అందుతుంది.
2.తుల రాశి..
ఈ దశాంగ యోగం తుల రాశివారికి కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారికి వృత్తి, వ్యాపారాల్లో చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ప్రమోషన్ లేదా.. జీతం పెంపు వంటి శుభవార్తలు వింటారు. జీవితం చాలా ఆనందంగా మారుతుంది.
3.కుంభ రాశి...
కుంభ రాశివారికి శని అధిపతి. ఈ శని గ్రహంతో శుక్రుడు కూడా కలవడం కుంభ రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా మారుతుంది. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా మీకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది. కళలు, మీడియా, ఫ్యాషన్ రంగాలకు సంబంధించిన వారికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లేదా గౌరవం లభించే అవకాశం ఉంది.