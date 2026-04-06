- Planets Conjunction: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే..!
Planets Conjunction: ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా నాలుగు గ్రహాల కలయిక.. ఈ రాశులు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే..!
Planets Conjunction: ఏప్రిల్ నెలలో సూర్యుడు, అంగారకుడు, శని, బుధ గ్రహాల కలయిక చతుర్ర్గహ రాజయోగంను సృష్టిస్తుంది. ఈ రాజయోగం మూడు రాశులవారిపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపనుంది.
జోతిష్యశాస్త్రంలో చతుర్ర్గహ రాజయోగాన్ని అత్యంత శుభప్రదమైన యోగంగా పరిగణిస్తారు. ఈ గ్రహాల ప్రత్యేక కలయిక 2026 ఏప్రిల్ మధ్యలో మీన రాశిలో ఏర్పడుతుంది. ఏప్రిల్ 11న బుధ గ్రహం మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఆల్రెడీ ఆ రాశిలో సూర్యుడు, అంగారకుడు, శని కూడా ఉండటంతో వీటితో బుధ గ్రహం కలయిక ఏర్పడుతుంది. దీని కారణంగా చాతుర్ర్గహ రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీని ప్రభావం మూడు రాశులపై పడుతుంది. దీని వల్ల ఇబ్బందులు పడే రాశులేంటో చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
చతుర్గ్రహ రాజయోగం మేష రాశివారిని కాస్త ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంది. కాస్త ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ సమయంలో పని, కుటుంబం మధ్య సమతుల్యతను పాటించడంలో అనేక ఇబ్బందులు ఎదురు కావచ్చు. ఆలోచించకుండా పెట్టుబడులు పెడితే.. నష్టపోయే అవకాశం ఉంది కాబట్టి.. కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చిన్నపాటి తలనొప్పి, కడుపు సంబంధిత సమస్యలు రావచ్చు. ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే ఇతరుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది.
2.సింహ రాశి....
నాలుగు గ్రహాల కలయిక సింహ రాశి వారికి కూడా ఊహించని సమస్యలు తెచ్చిపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఊహించని సవాళ్లు ఎదురౌతాయి. శత్రువుల నుండి ఈ సమయంలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కునే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అనుకోని అడ్డంకులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి.. ఈ సమయంలో ఏ నిర్ణయాలు తీసుకున్నా ఒకటికి వందసార్లు ఆలోచించాలి. అప్పుడు మాత్రమే విజయం సాధించగలరు. శ్రీ మహా విష్ణువును పూజించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి.
3.తుల రాశి...
తుల రాశిలో జన్మించిన వారికి చతుర్ర్గహ యోగం ఊహించని ఇబ్బందుల్లోకి నెట్టే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆర్థికంగా సమస్యల్లోకి నెట్టే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి.. ఈ సమయంలో ఎవరికైనా డబ్బులు ఇస్తున్నా, ఎందులో అయినా పెట్టుబడులు పెట్టాలన్నా ఆచితూచి అడుగులు వేయాలి. తొందరపడి ఎవరినీ నమ్మి మోసపోకూడదు. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. లేకపోతే ఇతరులు మిమ్మల్ని మోసం చేసే ప్రమాదం ఉంది. తుల రాశి వారు శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం అత్యంత శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు