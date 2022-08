ఈ రాశివారి వారి ఆటిట్యూడ్ తట్టుకోవడం కష్టమే..!

తమలోని అహంభావం, గర్వం, స్వార్థం, ఎవరినీ పట్టించుకోని వైఖరి, తాను చెప్పేది సరైనదే అనే ఫీలింగ్, చెప్పినట్టే చేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టడం.. ఇవన్నీ తనతో ఉన్నవారికి భరించడం కష్టం. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. ఏ రాశివారి ఆటిట్యూడ్ సరిగా ఉంటుందో.. ఎవరి ఆటిట్యూడ్ బాగోదో ఓసారి చూద్దాం...

ఏ ఒక్కరూ ఒకేలా ఉండరు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో వ్యక్తిత్వం కలిగి ఉంటారు. కొంతమంది తమ వినయపూర్వకమైన ప్రవర్తన, సానుకూల దృక్పథంతో అందరి హృదయాలను గెలుచుకుంటే, మరికొందరు ప్రతికూల వైఖరి కారణంగా ముఖ్యమైన అవకాశాలను కోల్పోతారు. వారి ఆటిట్యూడ్ ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతోందన్న విషయం కూడా వీరు ఆలోచించరు. వీరికి అర్థం కూడా కాదు. తమలోని అహంభావం, గర్వం, స్వార్థం, ఎవరినీ పట్టించుకోని వైఖరి, తాను చెప్పేది సరైనదే అనే ఫీలింగ్, చెప్పినట్టే చేయాల్సిందేనని పట్టుబట్టడం.. ఇవన్నీ తనతో ఉన్నవారికి భరించడం కష్టం. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం.. ఏ రాశివారి ఆటిట్యూడ్ సరిగా ఉంటుందో.. ఎవరి ఆటిట్యూడ్ బాగోదో ఓసారి చూద్దాం...



మేషం...

మేష రాశివారు కఠినమైన స్వభావం గలవారు. తన విమర్శలతో ఇతరులను గాయపరచాలన్నా, ఇతరులను బాధపెట్టాలన్నా ఈ రాశివారు ముందుంటారు. ఇతరులు బాధ పడినా వీరిలో పెద్దగా చలనం ఉండదు. ఈ స్వభావమే వారికి అధికారం, శక్తి భావాన్ని ఇస్తుంది. వారు తరచుగా తమ అహాన్ని పోగొట్టడానికి, వారికి ముఖ్యమైన అనుభూతిని కలిగించడానికి మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. ఈ రాశివారి ఆటిట్యూడ్ ఇతరులను తరచూ ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది.

కన్య రాశి..

కన్య రాశివారు కఠినమైన విమర్శలు చేస్తూ... ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. ఇతరులను తమ విమర్శలతో బాధపెడుతూ ఉంటారు. వారు ఎల్లప్పుడూ తామే సరైన వారుగా భావిస్తూ ఉంటారు.

వృశ్చిక రాశి

వృశ్చిక రాశి వారు గర్వించదగిన వ్యక్తులు. వారు తమ శక్తి, ఆకర్షణ, స్థానం, డబ్బు లేదా అవకతవకలను ఇతరులను భయపెట్టే స్థాయికి ప్రదర్శిస్తారు. ఫలితంగా వారు సంతోషంగా ఉంటారు. వృశ్చిక రాశి మాటలు ఇతరులను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటారు. అందుకే వీరికి స్నేహితులు కూడా చాలా తక్కువ.

ధనుస్సు రాశి..

ధనుస్సు రాశి వారి ఆటిట్యూడ్ చాలా చెత్తగా ఉంటుంది. వారు తమ చర్యల పర్యవసానాలను గుర్తించనప్పటికీ, వారు తరచుగా ఇతరుల ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తారు. అందరికంటే తామే గొప్పవారనీ, తమను ఎవరూ అధిగమించలేరనే భావనలో ఉంటారు.

ఈ 3 రాశుల వారు గొప్ప వైఖరిని కలిగి ఉంటారు..

విశ్వాసం, ఆకర్షణ, నమ్రత ,కరుణ ఇవన్నీ ప్రజలు మెచ్చుకునే లక్షణాలు. నైపుణ్యం , ఆత్మవిశ్వాసం రెండూ ఉన్న వ్యక్తులు దొరకడం చాలా అరుదు. ఇతరులకు మంచిగా ఉండటమే కాకుండా... ఉత్తమంగా ఉంటారు. ఒక వ్యక్తిలో అన్ని ఉత్తమ వ్యక్తిత్వ లక్షణాలను కలిగి ఉండటం కష్టం అయినప్పటికీ, జ్యోతిషశాస్త్రం ప్రకారం, మంచి దృక్పథం, ఎక్కువ సానుకూల వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు ఉన్న రాశులేంటో ఓసారి చూద్దాం...



సింహ రాశి

సింహరాశి వారు తమతో పరిచయం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ తమ మనోజ్ఞతను చాటే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటారు. సింహరాశి వారు కొందరికి అహంకారంగా అనిపించవచ్చు, కానీ వారు అన్ని రాశిచక్ర గుర్తులలో అత్యంత వినయపూర్వకంగా ఉంటారు. వారు పుట్టుకతో నాయకులు అయినప్పటికీ.. వారు ఇతరులపై అధికారం చూపించరు. వారు సాధారణంగా మర్యాదపూర్వకంగా, నిరాడంబరంగా కనిపిస్తారు. క్షమాపణ చెప్పడం సంబంధాన్ని కాపాడితే, వారు అలా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అతను చాలా సానుకూల దృక్పథం, మానవత్వాన్ని కలిగి ఉంటారు.



కుంభరాశి..

కుంభ రాశివారు చాలా సానుకూల దృక్పథాన్ని కలిగి ఉంటారు. మనుషులకు సరైన విలువనిస్తారు. లక్ష్యాలను సాధించడంలో ఇతరులకు సహాయం చేస్తారు. కుంభరాశి వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎవరికీ హాని చేయకపోవచ్చు, కానీ వారి నిజాయితీని అందరూ మెచ్చుకోలేరు. ఎందుకంటే, వారు తమను తాము ఎక్కువగా వ్యక్తీకరించరు. సాధారణంగా ప్రజల వెనుక వారు తమకు చేతనైన రీతిలో సహాయం చేయడంలో బిజీగా ఉంటారు.