Birth Stars: ఈ నక్షత్రాల్లో పుట్టిన మహిళలు కోడలిని కూడా కూతురులా చూసుకుంటారు..!
Birth Stars: తల్లి ప్రేమ అత్త గారి దగ్గర దొరకాలంటే చాలా అదృష్టం ఉండాలి. అలాంటి అదృష్టం చాలా కొద్ది మందికి మాత్రమే దొరుకుతుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని నక్షత్రాలకు చెందిన స్త్రీలు మాత్రమే కోడలికి ప్రేమను పంచగలరు.
Birth stars
భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థలో అత్త- కోడలి బంధం ఎంతో కీలకమైనది. అత్తాకోడళ్లకు అస్సలు పడదు అనే భావన అందరిలోనూ ఉంటుంది. అయితే.. కొంతమంది అత్త లు మాత్రలు తమ ఇంటికి అడుగుపెట్టిన కోడలిని కూతురితో సమానంగా చూసుకుంటారు. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని నక్షత్రాల్లో పుట్టిన మహిళలు కూడా కోడలి పట్ల చాలా ప్రేమగా ఉంటారు. మరి, ఆ నక్షత్రాలేంటో చూద్దాం...
రోహిణి నక్షత్రం...
రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టిన స్త్రీలు అత్యంత ప్రేమతో, ఓర్పుగా ఉంటారు. కుటుంబంలో అందరినీ కలుపుకొని వెళ్లే స్వభావం వీరిది. కోడలిని ఇంటికి వచ్చిన కొత్త వ్యక్తిగా కాకుండా, తమ ఇంటి బిడ్డలా భావిస్తారు. కోడలి భావోద్వేగాలను అర్థం చేసుకొని, అవసరమైన సలహా ఇవ్వడంలో, అవసరం అయిన సమయంలో అండగా నిలపడటం వీరి ప్రత్యేకత.
పునర్వసు నక్షత్రం....
పునర్వసు నక్షత్రంలో జన్మించిన స్త్రీలు చాలా శాంత స్వభావం కలిగి ఉంటారు. చిన్న చిన్న విషయాలకు కోపగించుకోవడం లాంటి పనులు చేయరు. పెద్ద మనసుతో ఆలోచిస్తారు. ఇంటికి వచ్చిన కోడలిని ప్రేమగా చూసుకుంటారు. కోడలు ఏవైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినా ప్రేమతో సరిదిద్దగలరు. వీరు ఉన్న ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
3.ఉత్తర ఫల్గుణి నక్షత్రం....
ఈ నక్షత్రంలో పుట్టిన స్త్రీలు చాలా బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరిస్తారు. కుటుంబ సంబంధాలకు చాలా ఎక్కువ విలువ ఇస్తారు. కోడలిని కుటుంబ గౌరవాన్ని పెంచే వ్యక్తిగా భావిస్తూ, ఆమె అభిప్రాయాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ప్రేమతో పాటు కోడలికి గౌరవాన్ని ఇస్తూ..ఆమెలో ఆత్మ విశ్వాసం పెంచుతారు.
అనూరాధ నక్షత్రం
అనూరాధ నక్షత్ర స్త్రీలు సంబంధాల్లో లోతైన బంధాన్ని కోరుకుంటారు. నమ్మకం, అనుబంధం వీరి జీవితానికి మూలం. కోడలితో స్నేహపూర్వకంగా మెలుగుతూ, ఆమె సమస్యలను తమ సమస్యలుగా భావిస్తారు. కుటుంబంలో ఎవరికైనా ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు ముందుగా నిలబడే స్వభావం వీరిది.
రేవతి నక్షత్రం
రేవతి నక్షత్రంలో పుట్టిన స్త్రీలు అత్యంత కరుణామయులు. ఎదుటివారి మనసును త్వరగా చదవగలరు. కోడలి భావోద్వేగాలను గమనించి, ఆమెకు భద్రత, ప్రేమ రెండింటినీ అందిస్తారు. ఇంట్లో తల్లి స్థానంలో కాకుండా, మార్గనిర్దేశకురాలిగా ఉంటూ కోడలిని ముందుకు నడిపిస్తారు.
గమనిక…
నక్షత్ర ప్రభావం వ్యక్తి స్వభావాన్ని కొంతవరకు ప్రభావితం చేస్తుంది. కానీ నిజంగా కోడలిని కూతురిలా చూసుకోవడానికి విశాలమైన మనసు, ప్రేమ, అర్థం చేసుకునే గుణం అత్యంత ముఖ్యమైనవి.