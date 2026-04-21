Mercury Change: బుధ దశలో ఈ 4 రాశుల వాళ్లకు డబ్బే డబ్బు, అప్పులన్నీ క్లియర్
Mercury Change: బుధుడు మే 13న తన సాధారణ మార్గం నుండి ఉత్తరం వైపు లేదా దక్షిణం వైపు కదిలినప్పుడు, దానిని 'బుధ క్రాంతి వృత్త పరివర్తన్' అంటారు. బుధ గ్రహ సంచారం వల్ల 4 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది. ఆ రాశులేవో తెలుసుకోండి.
మేష రాశి
బుధుడి సంచారం వల్ల మే నుంచి మేష రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది. దీని వల్ల ఈ రాశి వారి కుటుంబ వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు తమ పాత స్నేహితుడిని కలిసే అవకాశం ఉంది. ఇక వ్యాపారం చేస్తున్నవారికి కొత్త అవకాశాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ రాశి వారి మాటతీరు మెరుగుపడుతుంది. వీరు ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. ఈ రాశిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి, కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి బుధుడి సంచారం ఎన్నో సానుకూల ఫలితాలను అందిస్తుంది. ఈ రాశి వారి జీవితం మరింత ఆనందంగా మారుతుంది. ఈ రాశివారు ఉద్యోగంలోపై అధికారుల నుండి మద్దతు లభిస్తుంది. అలాగే అనేక రకాల వివాదాల నుండి మీకు విముక్తి లభిస్తుంది. ఈ రాశి వారి శరీరంలో కొత్త శక్తి ప్రవహిస్తుంది. తెలివితేటలు పెరిగి, సమస్యలన్నీ పరిష్కారమవుతాయి.
కన్యా రాశి
కన్యా రాశి వారికి బుధుడు సంచారం ఎంతో మేలు చేస్తుంది. బుధుడు ఉత్తర దిశగా ప్రయాణం చేయడం వల్ల చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశి వారు విజయం వైపు దూసుకెళ్తారు. వీరు చేసే ప్రణాళికలను అమలు చేయడానికి ఇదే సరైన సమయం. వీరి కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలు వస్తాయి. వీరి ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. పనులు మునుపటి కంటే మెరుగ్గా సాగుతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి మంచి రోజులు వస్తాయి. బుధుడి దిశ మార్పు వల్ల వీరికి మంచి ప్రగతి దక్కుతుంది. వీరికి కెరీర్లో మంచి స్థిరత్వం సాధించే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశి వారికి కష్టానికి తగ్గ ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషం పెరుగుతుంది. ఈ రాశి వారికి తమ లక్ష్యాలను సాధిస్తారు.