Dream Meaning: జుట్టు రాలుతున్నట్లు కల వచ్చిందా.. దీని అర్థం ఏంటో తెలుసా.?
Dream Meaning: కలలు రావడం సర్వసాధారణం. అయితే మనకు వచ్చే కలలు మన భవిష్యత్తును సూచిస్తాయని డ్రీమ్ సైన్స్, జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీని ప్రకారం కలలో జుట్టు రాలినట్లు కనిపిస్తే అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కలలలో జుట్టు రాలినట్లు కనిపిస్తే.?
స్వప్న శాస్త్రం ప్రకారం జుట్టు దీర్ఘాయువు, బలం, గౌరవానికి సంకేతం. కలలో జుట్టు రాలిపోవడం అనేది శక్తి తగ్గుతోందని సూచిస్తుంది. ముఖ్యంగా పితృ పక్ష కాలంలో అలాంటి కల వస్తే, అది పూర్వీకుల అసంతృప్తికి సంకేతంగా భావిస్తారు.
పితృ పక్షంలో కలల ప్రాధాన్యం
శ్రాద్ధ కాలంలో పితృలోకం నుంచి ఆత్మలు భూమికి వచ్చి తమ వారసుల నుంచి తర్పణం, నైవేద్యం, ఆహారం ఆశిస్తారని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. వీటిని నిర్లక్ష్యం చేసినప్పుడు, పూర్వీకులు కలల ద్వారా సందేశాలు ఇస్తారని నమ్మకం. జుట్టు రాలుతున్నట్లు కలలో కనిపించడం, వారు సంతోషంగా లేరన్న హెచ్చరికగా భావిస్తారు.
జ్యోతిష్య దృష్టి
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జుట్టు చంద్రునితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. చంద్రుడు మనస్సు, వంశాన్ని సూచిస్తాడు. కేతు, శని ప్రభావం ఉన్నప్పుడు లేదా చంద్రుడు అశుభస్థితిలో ఉన్నప్పుడు పితృ పక్షంలో జుట్టు రాలుతున్నట్లు కలలు కనడం సాధారణం. శని పితృకర్మలను, కేతు పూర్వీకుల పాపాలను సూచించే గ్రహాలుగా పరిగణిస్తారు.
శాంతి కోసం చేయాల్సినవి
అలాంటి కలలు వస్తే వాటిని తేలికగా తీసుకోకూడదు. పితృ పక్షంలో భక్తితో శ్రాద్ధ కర్మలు, తర్పణం చేయడం తప్పనిసరి. అలాగే సోమవారం రోజుల్లో శివలింగానికి నీరు అర్పించడం, చంద్రుని శాంతి కోసం మంత్రాలు జపించడం, బ్రాహ్మణులు, పేదలకు ఆహారం పెట్టడం, శనివారం రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించడం శుభప్రదమని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
పూర్వీకుల సంకేతం
కలలో జుట్టు రాలడం అనేది రాబోయే కష్టాలు, అవమానం లేదా ఆరోగ్య సమస్యలకు సూచన కావచ్చు. ఇది పూర్వీకులు తమ వారసుల నుంచి గౌరవం, విధిగా చేసే ఆచారాలు కోరుకుంటున్నారని తెలిపే సందేశం. కాబట్టి అలాంటి కలను గౌరవంగా పరిగణించి, అవసరమైన పూజలు చేయడం ద్వారా కుటుంబానికి శాంతి, స్థిరత్వం వస్తుందని నమ్ముతారు.