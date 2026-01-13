Shani Sade Sati: సంక్రాంతికి ఈ ఒక్క పని పనిచేస్తే.. ఏలినాటి శని కష్టాలు తీరినట్లే..!
Shani Sade Sati: మకర సంక్రాంతి రోజున సూర్యుడు శని గ్రహానికి చెందిన మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఏలినాటి శని ప్రభవాలను తగ్గించుకోవడానికి ఈరోజున కొన్ని ప్రత్యేక పరిహారాలు పాటిస్తే చాలు.
ఏలినాటి శని..
మకర సంక్రాంతి పండగ వచ్చేసింది. ఈ రోజున గ్రహాలకు రాజు అయిన సూర్యుడు శని రాశి అయిన మకర రాశిలోకి అడుగుపెడతాడు. ఈ శుభ సమయం మూడు రాశుల వారికి చాలా ప్రత్యేకంగా ఉండబోతోంది. 2026 సంవత్సరంలో మూడు రాశుల వారు ఏలినాటి శని ప్రభావంలో ఉంటారు. ఈ మూడు రాశులకు ఎక్కువ కష్టాలు కూడా ఉండనున్నాయి. అందుకే , వీరు ఆ కష్టాల నుంచి బయటపడటానికి చిన్న పరిహారం పాటిస్తే చాలు.. ఏలినాటి శని ప్రభావం నుంచి బయటపడొచ్చు. మరి, ఆ రాశులేంటి? సంక్రాంతి రోజున ఏం చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం...
1.మేష రాశి...
ఈ ఏడాది మేష రాశివారు ఏలినాటి శని దశ మొదటి దశ ప్రభావాన్ని చూస్తారు. అందువల్ల, మేష రాశి వారు కెరీర్, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలకు సంబంధించి అనేక సవాళ్లు ఎదుర్కుంటారు. ఈ కాలంలో మీరు అద్భుతమైన అవకాశాలను కోల్పోయే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంది. అదేవిధంగా, శని ప్రభావం వల్ల మేష రాశివారు అపార్థాల కారణంగా సంబంధాలలో అడ్డంకులు, మనస్పర్థలను ఎదుర్కోవలసిరావచ్చు. మీరు మరిన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవచ్చు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి మేష రాశివారు శని ఆలయానికి వెళ్లి ఆవాల నూనెలో నల్ల నువ్వులు కలిపి శని దేవునికి సమర్పించి..ఆలయంలో దీపం వెలిగించాలి. తర్వాత 'ఓం ప్రం ప్రిం ప్రౌం సహ శనైశ్చరాయ నమః' అనే మంత్రాన్ని జపించాలి. దీని తర్వాత, మేష రాశి వారు నల్ల నువ్వులు, ఆవాల నూనె లేదా మినపప్పును దానం చేయాలి. ఇలా చేస్తే మంచి ఫలితాలు పొందుతారు.
2.కుంభ రాశి...
ఈ సంవత్సరం కుంభ రాశివారికి ఏలినాటి శని చివరి దశ నడుస్తోంది. అలాగే, ఈ కాలంలో రాహువు కూడా కుంభ రాశి వారి జాతకంలో సంచరిస్తున్నాడు. కాబట్టి, ఈ కాలంలో కుంభ రాశివారికి వారి వృత్తి జీవితంలో పెద్ద సమస్యలు ఎదురౌతాయి. ఆర్థికంగా కూడా ఎక్కువగా సమస్యలు రావచ్చు. శని ప్రభావం కుంభ రాశివారి ఆదాయ మార్గాలపై ఉంటుంది. ఈ సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి సంక్రాంతి రోజున ఈ కుంభ రాశివారు ఆవనూనెలో మీ నీడను చూడాలి. తర్వాత ఆ నూనెను ఎవరైనా పేదలకు దానం చేయాలి. శని చాలీసా పఠించడం కూడా చాలా శుభప్రదం.
3.మీన రాశి...
ఈ సంవత్సరం మీన రాశి వారు ఏలినాటి శని రెండవ దశ ప్రభావానికి లోనవుతారు. అందువల్ల, ఏలినాటి శని దశ మీన రాశి వారికి మానసిక ఒత్తిడిని, సమస్యలను, గొడవలను పెంచే పరిస్థితిని సృష్టించవచ్చు. ఈ కాలంలో మీరు ఆర్థిక సంబంధిత సమస్యలను ఎక్కువగా ఎదుర్కొంటారు. ఈ కాలంలో మీన రాశి వారు ఆరోగ్య విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సంవత్సరం ఏదైనా పాత వ్యాధి మీ సమస్యలను మరింత పెంచే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి మీరు మరింత జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఈ రాశివారు సంక్రాంతి రోజున ఉదయం స్నానం చేసే నీటిలో నల్ల నువ్వులు వేసుకొని స్నానం చేయండి. తర్వాత సూర్య భగవానుడికి నీటిని సమర్పించి.. ఓం ఆదిత్యాయ నమ: అనే మంత్రం పఠించాలి.