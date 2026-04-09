Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి అన్నదమ్ములతో ఆస్తి వివాదాలు తొలగిపోతాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 09.04.2026 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి. బంధు మిత్రులతో ఆకస్మిక వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు అంతగా కలిసిరావు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి వ్యవహారాలలో నూతన ఒప్పందాలు కలిసివస్తాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో కీలక విషయాలు చర్చిస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు తొలగి ఊరట చెందుతారు. వాహన వ్యాపారులు నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. అవసరానికి సన్నిహితుల సాయం అందుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం సందడిగా ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు నిదానంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం విషయంలో కొంత చికాకు తప్పదు. ఇంటా బయటా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలుంటాయి. ఆర్థికంగా కొంత నిరాశ తప్పదు.
సింహ రాశి ఫలాలు
తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. బంధువులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలించక నిరాశ పెరుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
నూతన పరిచయాలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తిచేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగ యత్నాలలో విజయం సాధిస్తారు. స్నేహితుల నుంచి ఊహించని ధనలాభం కలుగుతుంది. వ్యాపారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. నూతన వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో కుటుంబ పెద్దల సలహాలు తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. ప్రయాణాల వల్ల శారీరక శ్రమ పెరుగుతుంది. బంధుమిత్రుల నుంచి రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు సకాలంలో అందవు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
అన్ని రంగాల వారికి అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగులకు అధికారుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి ముఖ్యమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూలం.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కీలక వ్యవహారాలలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకొని ముందుకు సాగుతారు. మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన లాభాలుంటాయి. స్థిరాస్తి సంబంధిత వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పనికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో సన్నిహితుల నుంచి మాటలు పడాల్సి వస్తుంది. నూతన వ్యాపారాల ప్రారంభానికి ఆటంకాలు కలుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. తగినంత ఆదాయం ఉండదు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.