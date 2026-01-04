- Home
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 04.01.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. సంతాన విషయంలో ఇతరులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుతాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతలు తప్పవు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గంధరగోళంగా ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులు ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. అవసరానికి కుటుంబ సభ్యుల సహాయం లభించదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. చేపట్టిన పనులలో అవరోధాలు కలుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
విలువైన వస్త్ర ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటా బయటా కీలక నిర్ణయాలను అమలుచేస్తారు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తృతమవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారాలలో స్థిరమైన లాభాలు అందుకుంటారు. దీర్ఘకాలిక అప్పుల నుంచి ఊరట పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. అకారణంగా ఇతరులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం చికాకు కలిగిస్తుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు నిదానంగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో శుభాకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థిక పురోగతి కలుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చుల విషయంలో ఆలోచించి ముందుకు సాగాలి. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిది కాదు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. సమయానికి నిద్రాహారాలు ఉండవు. వ్యాపారాలలో స్వల్ప నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల కోపానికి గురి కావాల్సి వస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. గృహ నిర్మాణం విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇంటా బయటా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అవసరానికి ఆప్తుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో కుటుంబ పెద్దల ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దైవ సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత మెరుగైన పరిస్థితులుంటాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
వాహన ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త అవసరం. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో విరమిస్తారు. వ్యాపారాలలో ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చేయని పనికి నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకోవడం మంచిది. పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారి సహాయం అందిస్తారు. నూతన గృహ వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యల నుంచి తెలివిగా బయటపడతారు.
మీన రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో మీ అంచనాలు నిజమవుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు.