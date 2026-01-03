Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. అనుకూల ఫలితాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 03.01.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు మిశ్రమంగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వృథా ఖర్చులు అదుపుచేయడం కష్టంగా మారుతుంది. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు వివాదాస్పదంగా మారుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆదాయం విషయంలో లోటుపాట్లు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆలయాలు దర్శనం చేసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో అనుకోని సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల కష్టానికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. సంతాన ఆరోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో తీసుకున్న నిర్ణయాల వల్ల డబ్బు ఖర్చవుతుంది. దైవ కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఇంటా బయటా ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఉన్న సమస్యలు రాజీ చేసుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు సహాయం లభిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు వాయిదా పడుతాయి. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో అనిశ్చితి ఏర్పడుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన రుణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో స్థిరమైన ఆలోచనలు చేయలేరు.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారంలో ఆశించిన ఫలితాలుంటాయి. నిరుద్యోగులకు అప్రయత్న కార్య సిద్ది కలుగుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. దూరపు బంధువుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అంచనాలు అందుకుంటారు. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు ఊహించని ట్రాన్స్ ఫర్ లు ఉంటాయి. ఇతరులతో నిదానంగా వ్యవహరించడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల గురించి చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మాటలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు ఉండవు. ఉద్యోగాలలో తోటివారితో మాట పట్టింపులుంటాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఉన్నత అధికారుల నుంచి అనుకూలత పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. స్థిరాస్తి సంబంధిత వివాదాలలో విజయం సాధిస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో దీర్ఘకాలిక వివాదాలను రాజీ చేసుకుంటారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. వ్యాపారాలను విస్తరిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మరింత పురోగతి ఉంటుంది.