Lucky Zodiac Signs: గజకేసరి రాజయోగం.. ఈ 3 రాశులవారి అదృష్టాన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరు!
జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాలు సమయానుసారం ఒకదానితో మరొకటి కలిసి రాజయోగాలు ఏర్పరుస్తుంటాయి. దాదాపు12 ఏళ్ల తర్వాత గురు, చంద్రులు నేడు(శుక్రవారం) మిథున రాశిలో శక్తివంతమైన గజకేసరి రాజయోగాన్ని ఏర్పరచనున్నాయి. దీనివల్ల 3 రాశులవారికి శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి.
గజకేసరి రాజయోగం 2026
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గజకేసరి రాజయోగం అత్యంత శుభప్రదమైంది. చంద్రుడు, గురువు ఒకే రాశిలో లేదా పరస్పర కేంద్ర స్థానాల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ యోగం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు మనసుకు, భావోద్వేగాలకు సూచిక కాగా, గురువు.. జ్ఞానం, ధనం, ధర్మం, అదృష్టానికి కారకుడు. ఈ రెండు శుభ గ్రహాలు నేడు(జనవరి 2- శుక్రవారం) కలవడం వల్ల కొన్ని రాశులవారి జీవితాల్లో గౌరవం, ఆర్థిక స్థిరత్వం, మంచి పేరు, అవకాశాలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. గజకేసరి రాజయోగం వల్ల లబ్ధి పొందే రాశులేవో ఇక్కడ చూద్దాం.
మిథున రాశి
గజకేసరి రాజయోగం మిథున రాశివారికి అదృష్టాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఈ రాశివారికి కొత్త అవకాశాలు, ఉద్యోగంలో పురోగతి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు, పెట్టుబడుల నుంచి అదనపు ఆదాయం లభిస్తుంది. వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు, కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. అదృష్టానికి తోడు ప్రయత్నం, ధైర్యం, సానుకూల ఆలోచనలు కలిస్తే వీరి జీవితంలో శక్తివంతమైన మార్పులు ఉంటాయని జ్యోతిష్య విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి.
తుల రాశి
తుల రాశి 9వ ఇంట్లో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది భాగ్య స్థానం కాబట్టి ఈ రాశివారిని అదృష్టం వరిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, సృజనాత్మక అవకాశాలు, ఉద్యోగంలో విజయం, ఆర్థిక లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యక్తిగత జీవితంలో సానుకూల మార్పులు, కొత్త పరిచయాలు, సామాజిక గౌరవం వంటివి పెరుగుతాయి. నిర్ణయాలు స్పష్టంగా తీసుకోవడం, ధైర్యంగా ముందుకు సాగడం, సానుకూల ఆలోచనల వల్ల ఈ యోగం మరింత బలంగా ప్రభావం చూపుతుంది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి 5వ ఇంట్లో గజకేసరి రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. ప్రేమ, వివాహ జీవితం బాగుంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి, మానసిక ధైర్యం, నిర్ణయాల్లో స్పష్టత పెరుగుతాయి. ప్రయత్నం, ధైర్యం, సానుకూల ఆలోచనలు కలిపి కొనసాగిస్తే ఈ యోగం మరింత శుభప్రదంగా మారుతుంది.