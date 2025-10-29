నేడు ఓ రాశివారు డబ్బు విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 29.10.2025 బుధవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
విద్యార్థులకు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. సన్నిహితుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సంఘంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిదికాదు. చిన్ననాటి మిత్రులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్ప ఫలితం ఉండదు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలకు సకాలంలో పెట్టుబడులు అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు మరింత పెరుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు దక్కుతాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. విలువైన వస్తు వాహన లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సొంత నిర్ణయాలతో ముందుకు సాగుతారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో అందుతుంది. వ్యాపారాలు అనుకూలం.
కన్య రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాదిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు లాభిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ సేవలకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక విషయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాల వల్ల మానసిక సమస్యలు తప్పవు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మందగిస్తాయి. ఇంటా బయటా చికాకులు తప్పవు. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులలో శ్రమ అధికమవుతుంది. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు మరింతగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. డబ్బు వ్యవహారాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి వివాదాలు తప్పవు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
భూ వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ ప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సోదరులతో వివాదాలు రాజీ చేసుకుంటారు.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. పాత రుణాలు తీర్చడానికి కొత్త రుణాలు చేస్తారు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో స్వల్ప విభేదాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా గంధరగోళ పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. సమాజంలో పలుకుబడి పెరుగుతుంది. వ్యాపార విస్తరణకు తీసుకున్న నిర్ణయాలు కలిసివస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సజావుగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని పనులలో శ్రమ తప్పదు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. సేవా కార్యక్రమాలలో కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. వ్యాపారాలలో నష్ట సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. దాయదులతో ఆస్తి వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి.