నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధన లాభం.. నూతన వాహన యోగం!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 28.11.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో కలిసి దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. నూతన కార్యక్రమాల ప్రారంభంలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆప్తుల నుంచి అందిన శుభవార్తలు కొంత ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. బంధువులతో వివాదాలు చికాకు పరుస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. సంతాన ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయటం మంచిది కాదు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు అందుతాయి. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేస్తారు. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. బంధు మిత్రులతో ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన యోగం ఉంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభం సూచనలు ఉన్నాయి. బంధువర్గం నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. దైవ సేవా కార్యక్రమాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు కొంత చికాకు పరుస్తాయి. బంధువులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా కొంత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు అధికారులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. కుటుంబ పెద్దల నుంచి అవసరానికి సహాయం అందుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాల విస్తరణకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో అదనపు పనిభారం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో దైవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సంతాన విద్యా విషయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు తోటివారితో మాటపట్టింపులు తొలగుతాయి. ఇంటా బయటా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఇతరుల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఇంటా బయటా అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల అప్పులు చేస్తారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబంలో కొందరి ప్రవర్తన తలనొప్పిగా మారుతుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. నూతన రుణాలు చేస్తారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో నిరాశ తప్పదు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు తొలగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. సంతాన విద్యా ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారాలు సజావుగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. చిన్ననాటి మిత్రులతో కలహ సూచనలు ఉన్నాయి. చేపట్టిన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో వివాదాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు తప్పవు.