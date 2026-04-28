Today Rasi Phalalu: నేడు ఈ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి సలహాతో ముందుకు సాగడం మంచిది!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 28.04.2026 మంగళవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలలో కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఏర్పడిన వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహాయంతో చాలాకాలంగా పూర్తి కాని పనులను పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో వివాదాలు నుంచి కొంత వరకు బయటపడతారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులను అధిగమిస్తారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు పొందుతారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఒక వ్యవహరంలో సమాజంలో పేరు కలిగిన వారి సహాయంతో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆకస్మిక లాభాలు పొందుతారు. విలువైన వస్త్ర, ఆభరణాలను కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఏర్పడిన అవరోధాలు అధిగమించి స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణతో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. సంతాన వివాహ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విషయాలలో జీవిత భాగస్వామి సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సోదరులతో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. సన్నిహితులతో ఏర్పడిన వివాదాలు సమసిపోతాయి. సంతాన విద్యా విషయాలలో శుభవార్తలు అందుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాజీ చేసుకుంటారు. సంఘంలో పెద్దలతో పరిచయాలు విస్తృతం అవుతాయి. నూతన వ్యాపారాల ప్రారంభానికి శ్రీకారం చుడతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు లభిస్తాయి. విలువైన వస్త్ర, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దూర ప్రయాణాలు చేస్తారు. సోదరుల నుంచి ఊహించని ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చుట్టుపక్కల వారితో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. దీర్ఘకాలిక రుణాలు తీరి ఊరట చెందుతారు. దూరప్రయాణాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో పెట్టుబడుల విషయంలో పునరాలోచన చేయడం మంచిది. ఉద్యోగులకు అదనపు పని భారం నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దల నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు పొందుతారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. ఉద్యోగులకు పని ఒత్తిడి పెరిగినా సమయానికి పూర్తిచేస్తారు. ఆదాయం బాగుంటుంది. విద్యార్థులకు నూతన విద్యపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. సంఘంలో నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు కలుగుతాయి. వ్యాపార ప్రారంభానికి ఆప్తుల నుంచి పెట్టుబడులు అందుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు వేగవంతం చేస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది.
మీన రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు విశేషంగా రాణిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు పెద్దల అనుగ్రహంతో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు అప్రయత్నంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాలలో పురోగతి కలుగుతుంది. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి.