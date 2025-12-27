Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. అనుకూల ఫలితాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 27.12.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
బంధువులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో అవరోధాలు ఉంటాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగాలు అంతంతమాత్రంగా సాగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభం కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కొన్ని పనులు మధ్యలో వాయిదా పడతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో కొన్ని వ్యవహారాలలో విభేదాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా కొంత మెరుగైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలలో నూతన వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఇంటా బయటా అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నూతన పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆప్తులతో కొన్ని వ్యవహారాలలో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం కలుగుతుంది. గృహ నిర్మాణ ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు.
తుల రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. కుటుంబ సమస్యలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. వ్యాపారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు సజావుగా పూర్తి చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలలో హోదాలు పెరుగుతాయి. నూతన గృహ నిర్మాణ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ఆప్తుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దూరపు బంధువుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు సఫలమవుతాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు కొంత మందగిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఇంటా బయటా బాధ్యతలు పెరుగుతాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా వ్యవహారించాలి. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు. ముఖ్యమైన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. కొన్ని పనులు వాయిదా పడతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
సోదరులతో భూ వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. సంఘంలో ప్రముఖుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అంచనాలు అందుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. విలువైన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు.