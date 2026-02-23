Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు డబ్బు విషయంలో తొందరపడి మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 23.02.2026 సోమవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. బంధువులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాలలో కొందరి ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. దూర ప్రాంత మిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో విశేషంగా రాణిస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ లాభం కలుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అప్రయత్నంగా విజయం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. వాహన వ్యాపారులకు అనుకూలం.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. సోదరులతో వివాదాలు వస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి విమర్శలు తప్పవు. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొనడం మంచిది.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికాక చికాకు వస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో ఊహించని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. విద్యార్థుల పరీక్షా ఫలితాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా స్థిరత్వం ఉండదు.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు అధిగమిస్తారు. నూతన విద్య, ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పాత మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహిస్తారు. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆకస్మిక విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు తీసుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. నిరుద్యోగుల యత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. భూ సంబంధిత క్రయవిక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు స్వల్పంగా లాభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్య విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. డబ్బు విషయంలో తొందరపడి ఇతరులకు మాట ఇవ్వడం మంచిది కాదు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సమస్యాత్మక వాతావరణం ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అకారణంగా సన్నిహితులతో వివాదాలు వస్తాయి. కీలక వ్యవహారాలలో సొంత ఆలోచనలు కలిసిరావు. కుటుంబంలో కొందరి మాటల వల్ల మానసిక ప్రశాంతత ఉండదు. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. ఉద్యోగ వాతావరణం నిరుత్సాహంగా ఉంటుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. నూతన వాహన, భూ లాభాలు పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో లాభాలు అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. దూర ప్రయాణాలలో శ్రమతో కూడుకుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం అవుతాయి. సంతాన శుభకార్యాలకు డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సమాజంలో పెద్దల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తిచేస్తారు. చుట్టుపక్కల వారితో సఖ్యతగా వ్యవహరిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలలో సమస్యలు సర్దుమణుగుతాయి.