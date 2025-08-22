నేడు ఈ రాశివారు కొన్ని విషయాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహాతో ముందుకు సాగడం మంచిది!
ఈ రాశి ఫలాలు 22.08.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు సాఫీగా సాగుతాయి. వాహన సంబంధిత వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది. భూ క్రయ విక్రయాలలో ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. ఇతరులతో సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో పెట్టుబడులు అనుకూలించవు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాద సూచనలున్నాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో జీవిత భాగస్వామి సలహా తీసుకొని ముందుకు సాగడం మంచిది. వ్యాపారాల విస్తరణకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. బంధు మిత్రుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
నూతన పరిచయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. పిల్లలు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది . వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలున్నాయి. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల సహాయ సహకారాలతో నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాల్లో అనుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచించి పెట్టుబడులు పెట్టాలి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు ఉంటాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతలు ఉన్నా.. సమర్ధవంతంగా నిర్వహిస్తారు. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. దీర్ఘకాలిక అప్పుల నుంచి ఊరట లభిస్తుంది. వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. స్వల్ప ధన లాభ సూచనలున్నాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వాయిదా వేస్తారు. ఉద్యోగంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో చికాకులు తప్పవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన కీలక సమాచారం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. విలువైన వస్తువుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తికావు. సన్నిహితులతో వివాదాలు చికాకు తెప్పిస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగిన నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. దూర ప్రాంత బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగులు ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ధార్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆదాయ మార్గాలు అంతంత మాత్రంగా ఉంటాయి. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తప్పవు. చేపట్టిన పనుల్లో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. చేయని పనికి నిందలు పడాల్సి వస్తుంది. ఉద్యోగులు ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అరుదైన బహుమతులు అందుకుంటారు. ఇంటా బయట అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఇంట్లో వివాహ శుభకార్య ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. పిల్లల విద్యా, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ఆదాయం ఆశించిన విధంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మెరుగుపడుతాయి. సంతాన వివాహ విషయంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పురోగతి కలుగుతుంది. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి.