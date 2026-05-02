Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి చేపట్టిన పనుల్లో విజయం.. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 02.05.2026 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి విషయాలలో సోదరులతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. కొన్ని పనులలో బంధు మిత్రుల సలహాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో చిక్కులు తొలగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ధనవ్యయ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబసభ్యులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో చికాకులు తప్పవు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో చర్చలు ఫలించవు. దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలలో నూతన పెట్టుబడుల విషయంలో జాప్యం కలుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో దైవదర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఒక వ్యవహారంలో బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. ఆర్థికంగా గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ముందుకు సాగక నిరాశ కలిగిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. బంధు మిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపార ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి మరింత అధికమవుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. సోదరులతో వివాదాలు రాజీ చేసుకుంటారు. బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఊహించని అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్పదు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగాలలో ఎంత కష్టపడినా తగిన గుర్తింపు లభించదు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సొంత ఆలోచనలు అమలు చేయడం మంచిది. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాలలో నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం ఉన్నప్పటికీ నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాలు సజావుగా సాగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపార భాగస్వాములతో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ యోగం ఉంది. ఇంట్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు తప్పవు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో మిత్రులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. సోదరులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. చేపట్టిన వ్యవహారాలు ముందుకు సాగక నిరాశ పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి తప్పదు.
మీన రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో నూతన లాభాలు అందుకుంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతనోత్సాహంతో పనిచేసే అధికారులు మన్ననలు పొందుతారు.