Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు అవసరానికి చేతిలో డబ్బులేక ఇబ్బంది పడతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 19.12.2025 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. అవసరానికి సన్నిహితుల నుంచి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. రాజకీయ ప్రముఖుల నుంచి అందిన ఆహ్వానాలు ఆశ్చర్యపరుస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు కొలిక్కి వస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. చేపట్టిన పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. ఆర్థికంగా కొంత గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధుమిత్రులతో చిన్నపాటి వివాదాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి ముందుకు సాగడం మంచిది ఉద్యోగులకు అధికారులతో చర్చలు ఫలించవు. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయటం మంచిది. నూతన వ్యాపారాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలించవు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
విద్యార్థుల కష్టానికి తగిన ఫలితం పొందుతారు. జీవిత భాగస్వామి సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు వృత్తి, వ్యాపారాల్లో ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటు ఉండదు. చిన్ననాటి మిత్రుల నుంచి విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక విషయాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహన్నిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు వాయిదా పడుతాయి . వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇతరులతో వివాదాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండటం మంచిది . ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో స్వల్ప లాభాలు అందుకుంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ విషయంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. తల్లి తరపు బంధువులతో వివాదాలు కలుగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. పాత మిత్రుల నుంచి అందిన సమాచారం ఊరట కలిగిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఇంట్లో శుభకార్యాల ప్రస్తావన వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక రుణ సమస్యల నుంచి కొంత వరకు బయటపడతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ పనితీరుతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. బంధుమిత్రులతో పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విస్తరణకు ప్రయత్నాలు ఫలించవు. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి వివాదాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు అదనపు పని భారం వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులలో ఆటంకాలు తప్పవు. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు.
మకర రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలిస్తాయి. నిరుద్యోగులకు అరుదైన అవకాశాలు అందుతాయి. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో అప్రయత్న కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో తోటివారి నుంచి విమర్శలు అధికమవుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి నూతన రుణ ప్రయత్నాలు ఫలించవు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. దూరపు బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. సంతాన వివాహం గురించి ప్రస్తావన వస్తుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు బహుమతులుగా పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. నిరుద్యోగుల కలలు ఫలిస్తాయి.