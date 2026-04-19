Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి ఆకస్మిక ధనలాభం.. అనుకూల ఫలితాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 19.04.2026 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
మిత్రుల నుంచి ఆసక్తికరమైన సమాచారం అందుతుంది. దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపార ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. నూతన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సకాలంలో నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు నిర్వహిస్తారు.
మిథున రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. ఆప్తుల నుంచి విలువైన సమాచారం సేకరిస్తారు వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సమస్యలను అధిగమిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి అవసరానికి సహాయం అందక ఇబ్బంది పడతారు. పాత రుణాలు తీర్చుతారు. వ్యాపార వ్యవహారాలలో ఒడిదుడుకులు తప్పవు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నిరుత్సాహ వాతావరణం ఉంటుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వ్యాపారాలలో శ్రమ అధికమవుతుంది. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో అందక నిరాశ కలుగుతుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఇతరుల నుంచి ఊహించని మాటలు వినాల్సి వస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో నూతన ఆలోచనలు అమలు చేసి లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి క్రయవిక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉపయోగపడతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో సంతృప్తికర వాతావరణం ఉంటుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. సమాజంలో పెద్దలతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు తీరుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పని ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఒడిదుడుకులు అధికమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. శ్రమకు తగిన ఫలితం దక్కదు. ఉద్యోగాలలో పనులు సకాలంలో పూర్తికాక మానసిక సమస్యలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతత కోసం దైవదర్శనం చేసుకోవడం మంచిది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సమాజంలో పెద్దల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. కొన్ని వివాదాలకు సంబంధించి సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. నూతన వస్తు లాభాలు పొందుతారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
బంధు మిత్రుల మాటలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. అధిక శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో తొందరపడి మాట్లాడటం మంచిది కాదు.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. ప్రయాణాలలో నూతన పరిచయాలు కలుగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు చేపట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. పాత మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో మరింత పురోగతి ఉంటుంది.