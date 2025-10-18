నేడు ఈ రాశుల వారు విలువైన వస్తు లాభాలు పొందుతారు!
Today Rasi Phalalu:ఈ రాశి ఫలాలు 18.10.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఏర్పడుతాయి. మిత్రుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి ఆదరణ పెరుగుతుంది. విలువైన వస్తు, వస్త్ర లాభాలు పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆరోగ్య పరంగా చికాకులు తప్పవు. సన్నిహితులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తప్పవు. ఆర్థిక పరిస్థితి గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు ఆశించిన స్థాయిలో రాణిస్తాయి. బంధు మిత్రులతో సఖ్యత కలుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో మరింత అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. నిరుద్యోగులు అధికారుల అనుగ్రహం పొందుతారు. కొన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఇంటా బయటా గుర్తింపు లభిస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో ఆటంకాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు వస్తాయి. వ్యాపారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులు తప్పవు.
కన్య రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధన, వస్తు లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తొలగుతాయి. చిన్ననాటి మిత్రుల కలయిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు.
తుల రాశి ఫలాలు
పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో అవాంతరాలు కలుగుతాయి. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఇబ్బందులు తప్పవు. వృథా ఖర్చుల విషయంలో పునరాలోచన చేయాలి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు చికాకు కలిగిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
మిత్రులతో విందువినోదాలలో పాల్గొంటారు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. నిరుద్యోగులకు నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని కీలక విషయాలు చర్చిస్తారు. దీర్ఘకాలిక వివాదాలు తీరి ఊరట చెందుతారు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అనుకూల మార్పులు ఉంటాయి. విద్యార్థులకు నూతన విద్యావకాశాలు లభిస్తాయి. సంఘంలో పేరు కలిగిన వారితో పరిచయాలు పెరుగుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో చికాకులు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో స్వల్ప విభేదాలు కలుగుతాయి. దైవ చింతన పెరుగుతుంది. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెంచుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేస్తారు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ఇబ్బందులు చికాకు తెప్పిస్తాయి. మిత్రులతో మాటపట్టింపులు తప్పవు. చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగాలలో అధికారుల నుంచి సమస్యలు తప్పవు. కొత్త అప్పులు చేయాల్సి వస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాల్లో ఆశించిన రీతిలో లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఉద్యోగ యత్నాలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగులు శాలరీ విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు.