Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 18.04.2026 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు అనుకూలం. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినప్పటికీ సకాలంలో పూర్తిచేస్తారు. మిత్రుల నుంచి కీలక విషయాలు తెలుసుకుంటారు. సమాజంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు మరింత ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. దూర ప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగాలలో అదనపు పని భారం వల్ల తగిన విశ్రాంతి లభించదు. వ్యాపారాలు మరింత మందగిస్తాయి. ఇంటా బయటా గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. నిరుద్యోగులకు నిరాశ తప్పదు. సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపార వ్యవహారాలు నత్తనడకన సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్న లోపం వల్ల వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకోలేరు. కీలక వ్యవహారాలలో సన్నిహితులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. డబ్బు వ్యవహారాలలో కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సింహ రాశి ఫలాలు
అవసరానికి చేతికి డబ్బు అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వృత్తి వ్యాపారాలలో నష్టాలు భర్తీ అవుతాయి. ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. రావాల్సిన డబ్బు సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో అవరోధాలుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దూరప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. వ్యాపారాలలో స్వల్ప నష్టాలుంటాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన చికాకు కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి. వ్యాపారాలు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు ఫలించవు. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆస్తి వ్యవహారాలలో సోదరులతో వివాదాలు కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సంఘంలో ప్రముఖుల నుంచి విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. వ్యాపారాలలో వివాదాలకు సంబంధించి కీలక సమాచారం తెలుస్తుంది. వ్యాపారులకు నూతన అవకాశాలు అందుతాయి. మిత్రుల సహాయ సహకారాలతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో ఓర్పుతో వ్యవహరించి సమస్యల నుంచి బయటపడతారు.
మకర రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆకస్మికంగా డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది. వ్యాపారాలు మరింత మందకొడిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాలలో తోటివారితో వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాలలో వాహన ఇబ్బందులుంటాయి. రుణ ప్రయత్నాలు కలిసిరావు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఇంటా బయటా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. పాత సంఘటనలు గుర్తు చేసుకుంటారు. నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు కలుగుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి అందిన సమాచారం ఆనందం కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితం ఉండదు. సంతాన విద్యా ఫలితాలు ఆశించినట్లుగా ఉంటాయి.