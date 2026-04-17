Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు విలువైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 17.04.2026 శుక్రవారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
సంతాన విద్యా విషయాలపై దృష్టి సారిస్తారు. వ్యాపారం ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. దగ్గరి వారి నుంచి సమయానికి ఆర్థిక సహాయం అందుతుంది. దీర్ఘకాలిక రుణాల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభా పాటవాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు లభిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేసి విజయం సాధిస్తారు. చుట్టుపక్కల వారితో ఉన్న స్థిరాస్తి వివాదాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అధికారుల సహాయ సహకారాలు అందుతాయి. వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. నిరుద్యోగులకు నూతన అవకాశాలు వస్తాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆలయ దర్శనం చేసుకుంటారు. సంతానం విషయంలో ఊహించని సంఘటనలు ఎదురవుతాయి. రుణ దాతల ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. స్థిరాస్తి వ్యవహారాలు అతి కష్టం మీద పూర్తవుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులుంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ పెద్దలతో మాటపట్టింపులుంటాయి. ఉద్యోగాల్లో అధికారుల ఆగ్రహానికి గురికావాల్సి వస్తుంది. మిత్రులతో భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి. అనుకున్న సమయానికి అనుకున్న విధంగా పనులు పూర్తి చేయలేరు. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక ప్రయత్నాలు అనుకూల ఫలితాలు ఇస్తాయి. బంధుమిత్రుల రాక ఆనందం కలిగిస్తుంది. సంఘంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో అందరితో సఖ్యతగా వ్యవహరించి ఆకట్టుకుంటారు. వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ప్రయాణాలు చేస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
సమయానికి తగిన సహాయం అందుతుంది. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. ఆరోగ్యం కుదుటపడుతుంది. ఆకస్మిక ధనప్రాప్తి కలుగుతుంది. నిరుద్యోగుల ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
విలువైన పత్రాల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు కలిసిరావు. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వర్తించలేక పైవారి నుంచి మాట పడాల్సి వస్తుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు భాదిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాలలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. బంధు మిత్రులతో మాట పట్టింపులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. అవసరానికి ఆర్థిక సహాయం అందక ఇబ్బందిపడతారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులలో ధైర్యంగా నిర్ణయాలను తీసుకుని లాభపడతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన వ్యాపార ప్రారంభానికి అవరోధాలు తొలగుతాయి. బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
అనవసర వస్తువులపై డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. సమయానికి నిద్రహారాలు ఉండవు. కంటి సంబంధిత సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది. ఇతరుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. బంధుమిత్రులతో విభేదాలు ఉంటాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధు మిత్రుల నుంచి విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు. నిరుద్యోగులకు అనుకూలంగా సాగుతుంది. విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సంతాన సంబంధిత విషయాలు సంతృప్తినిస్తాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
ప్రయాణాలలో మార్గ అవరోధాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు మంచివి కావు. ఊహించని విధంగా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.