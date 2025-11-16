నేడు ఓ రాశివారికి నూతన వాహనయోగం.. సానుకూల ఫలితాలు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 16.11.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. సన్నిహితులతో వివాదాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. బంధువుల నుంచి ఆసక్తికరమైన సమాచారం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనుల్లో తొందరపాటు మంచిది కాదు. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు తప్పవు. కుటుంబ సభ్యులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. దైవ దర్శనాలు చేసుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
మిథున రాశి ఫలాలు
బంధువులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడి తప్పదు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో శ్రమ తప్పదు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సంతృప్తినిస్తాయి. కీలక సమయంలో సొంత ఆలోచనలు కలిసివస్తాయి. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు.
సింహ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు. ఆరోగ్యపరంగా వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఆకస్మిక ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. వృథా ఖర్చులు అదుపు చేయడం మంచిది.
కన్య రాశి ఫలాలు
కుటుంబంలో ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటాయి. ప్రముఖులతో పరిచయాలు సంతోషాన్నిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల వల్ల నూతన రుణ ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో చిన్నపాటి సమస్యలు తప్పవు.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధిస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. చిరు వ్యాపారులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలకు డబ్బు సహాయం చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు.
మకర రాశి ఫలాలు
వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆదాయ మార్గాలు అంతంతమాత్రంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తప్పవు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. దైవ సేవా కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. బంధువులతో స్వల్ప వివాదాలు ఉంటాయి. శ్రమతో కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు.
మీన రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల రాక ఆనందాన్నిస్తుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ప్రముఖులతో పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఒత్తిడులు తొలగుతాయి. కీలక సమయంలో ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. సంతానానికి నూతన విద్యా ఉద్యోగ అవకాశాలు దక్కుతాయి.