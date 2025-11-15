ఈ తేదీల్లో పుట్టినవారు సామాన్యులు కాదు.. అనుకున్నారంటే సాధించేవరకు వదిలిపెట్టరు!
సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం కొన్ని తేదీల్లో పుట్టినవారు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటారు. అసాధారణమైన ఆత్మవిశ్వాసం, కష్టపడే మనస్తత్వం వీరిని అన్నింట్లో విజయం సాధించేలా చేస్తాయి. వీరు ఒక్కసారి ఏదైనా అనుకుంటే సాధించే వరకు వెనక్కి తిరిగి చూడరు.
సంఖ్యా శాస్త్రం ప్రకారం పుట్టిన తేదీ, టైం ఆధారంగా వ్యక్తుల భవిష్యత్ గురించి చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు. కొన్ని తేదీల్లో పుట్టిన వారిలో ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంటుందని సంఖ్యాశాస్త్రం చెబుతోంది. ఆ తేదీల్లో జన్మించిన వారికి ఆత్మవిశ్వాసం మెండుగా ఉంటుంది. క్రమశిక్షణ, పట్టుదల వీరిని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెడుతాయి. వీరు దేనికి భయపడరు. ఒక్కసారి ఏదైనా అనుకున్నారంటే సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు. మరి ఏ తేదీల్లో పుట్టినవారు ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగి ఉంటారో తెలుసుకుందామా..
1వ తేదీ జన్మించిన వారు..
ఏ నెలలో అయినా 1వ తేదీ జన్మించిన వారికి ఆత్మవిశ్వాసం ఎక్కువ. సాధారణంగా వీరు దేనికి భయపడరు. ఎంత కష్టమైన పనినైనా ఇష్టంగా చేస్తారు. అనుకున్నది సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు. వారు ఎంచుకున్న దారి కష్టంగా ఉన్నా సరే.. వెనకడుగు వేయరు. కష్టపడ్డ వారికే నిజమైన గెలుపు దక్కుతుందని వీరు బలంగా నమ్ముతారు. .
10వ తేదీ జన్మించిన వారు
ఏ నెలలో అయినా 10వ తేదీన పుట్టినవారు సృజనాత్మకత, ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ లక్షణాలు కలిగి ఉంటారు. వీరు ఒకసారి లక్ష్యం నిర్ణయించుకున్న తర్వాత ప్రపంచం మొత్తం అడ్డుగా నిలిచినా వెనుకడుగు వేయరు. “ఇది అసాధ్యం” అని ఎవరైనా చెప్తే.. దాన్ని సాధ్యం చేసి చూపించే వరకు వదిలిపెట్టరు.
11 వ తేదీ జన్మించిన వారు
ఏ నెలలో అయినా 11వ తేదీన పుట్టినవారు లోతుగా ఆలోచిస్తారు. ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే.. ఊహించని ధైర్యాన్ని చూపుతారు. వారి అంతర్గత శక్తి చాలా బలంగా ఉంటుంది. ఎవరి మీద ఆధారపడకుండా వారి మార్గం వారే సృష్టించుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసం, పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు.
19వ తేదీ జన్మించిన వారు
ఏ నెలలో అయినా 19వ తేదీన పుట్టిన వారు కాస్త మొండిగా ఉంటారు. ఏదైనా అనుకున్నారంటే సాధించే వరకు వదిలిపెట్టరు. గెలుపు కూడా ప్రత్యేకంగా ఉండాలని వీరు కోరుకుంటారు. అంతేకాదు వీరి జీవితంలో ప్రతి ఓటమి.. పెద్ద విజయానికి పునాదిగా మారుతుంది.
22వ తేదీ పుట్టిన వారు
ఏ నెలలో అయినా 22వ తేదీన పుట్టినవారు చిన్న లక్ష్యాలతో సంతృప్తి చెందరు. పెద్దగా ఆలోచిస్తారు. అందుకోసం శ్రమిస్తారు. వారి కలలను నిజం చేసుకునేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తారు. శ్రమ, క్రమశిక్షణ వీరి జీవన సూత్రాలు. అనుకున్న పని పూర్తిచేసే వరకు వీరు విశ్రాంతి కూడా తీసుకోరు.
28వ తేదీ జన్మించినవారు
ఏ నెలలో అయినా 28వ తేదీన పుట్టినవారు స్వతంత్రంగా ఉంటారు. దేనికి భయపడరు. మొదలుపెట్టిన పనిని ముగించేవరకు వెనక్కి తిరిగి చూడరు. వారు నమ్మిన దారినే ఎంచుకుంటారు. ఇదే నా లక్ష్యం అని ఒకసారి ఫిక్స్ అయితే ఎలాంటి పరిస్థితి వచ్చినా దాన్ని వదిలిపెట్టరు.