Today Rasi Phalalu: ఈ రాశివారు స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి!
ఈ రాశి ఫలాలు 16.08.2025 శనివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణాల్లో ఇబ్బందులుంటాయి. బంధు మిత్రులతో మాటపట్టింపులు కలుగుతాయి. వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు ఉంటాయి. చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో అవరోధాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగులకు పనిభారం పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఇతరులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులు మీ మాటతో విభేదిస్తారు. ఉద్యోగులకు అదనపు బాధ్యతల వల్ల తిప్పలు తప్పవు. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కష్టానికి తగిన ఫలితం ఉండదు. పిల్లల చదువు విషయాలపై దృష్టి సారించడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో ఆలయాలు దర్శిస్తారు. ఆకస్మిక ధన లాభ సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడతారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ఒక కీలక వ్యవహారంలో బంధువులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోలేక నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. పాత అప్పులు తీర్చడానికి కొత్త అప్పులు చేస్తారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో ఆలోచించి మాట్లాడాలి. దూర ప్రయాణాలలో అవరోధాలు కలుగుతాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
సోదరులతో స్థిరాస్తి వివాదాలు పరిష్కరించుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకొని లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవరోధాలు ఉంటాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. కంటి సంబంధిత అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కొత్త బాధ్యతల వల్ల తగిన విశ్రాంతి ఉండదు.
తుల రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకొని పాత విషయాలు చర్చిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అన్ని వైపుల నుంచి ఆదాయం అందుతుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారమవుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కొత్త వ్యాపారాలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో అనుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగాలు అనుకూలం. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాలకు హాజరవుతారు. డబ్బు వ్యవహారాలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
దూర ప్రయాణ సూచనలు ఉన్నాయి. బంధుమిత్రులతో ఊహించని వివాదాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు చేయడం మంచిది కాదు. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్య సమస్యలు మానసికంగా బాధిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు ముందుకు సాగవు. ఉద్యోగులు అధికారులతో ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.
మకర రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా పడతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. స్త్రీ సంబంధ విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ వాతావరణం సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కష్టం వృథా అవుతుంది. అప్పుల ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
భూ సంబంధిత క్రయ విక్రయాలలో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి కీలక సమాచారం అందుతుంది. చేపట్టిన పనులలో కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం కలుగుతుంది.
మీన రాశి ఫలాలు
కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. సమాజంలో ప్రముఖుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. సోదరుల నుంచి ఆశించిన సహాయం అందుతుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి.