- Home
- Astrology
- Weekly Rasi Phalalu: ఈ వారం ఓ రాశివారికి శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సాయం చేస్తారు!
Weekly Rasi Phalalu: ఈ వారం ఓ రాశివారికి శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సాయం చేస్తారు!
ఈ వార ఫలాలు 10.08.2025 నుంచి 16.08.2025 వరకు సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల వార ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఈ వారం రాశి ఫలాలు
ఈ వార ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. ఈ వారం ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
నూతన ఉత్సాహంతో కొన్ని వ్యవహారాలు పూర్తి చేస్తారు. సంఘంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ యోగం ఉంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో సోదరుల సలహాలు స్వీకరిస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. వ్యాపారాలు ఆశించిన రీతిలో విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగాల్లో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుకుంటారు. వారం చివరలో పనుల్లో వ్యయప్రయాసలు తప్పవు. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగించినా నిదానంగా మెరుగుపడుతుంది. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మీయుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. విలువైన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై ఆసక్తి పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. సమాజంలో పలుకుబడి మరింత పెరుగుతుంది. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో ఊహించని మార్పులు ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మాట పట్టింపులంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
కొత్త పనులు ప్రారంభించి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు సంతృప్తినిస్తాయి. సమయస్ఫూర్తితో కొన్ని వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. దీర్ఘ కాలిక వివాదాలు కొన్ని పరిష్కార దశకు చేరుకుంటాయి. విద్యార్థులకు అనుకూలం. నూతన వాహన, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో ఒడిదుడుకులు తొలగి ఊరట చెందుతారు. వ్యాపారాలు క్రమ క్రమంగా మెరుగుపడుతాయి. ఉద్యోగాల్లో నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. చిన్నతరహా పరిశ్రమలకు పెట్టుబడులు అందుతాయి. వారం ప్రారంభంలో స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. బంధువులతో చిన్నపాటి విబేధాలుంటాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు అనుకున్న విధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశాజనకంగా సాగుతాయి. దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడతారు. చిన్ననాటి మిత్రుల సహాయంతో విజయాలు అందుకుంటారు. ఆప్తుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. గృహ నిర్మాణాల్లో అవాంతరాలు తొలగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో రావాల్సిన పెట్టుబడులు సకాలంలో అందుతాయి. ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. పిల్లల చదువు, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వారం మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో చికాకులు తప్పవు. ఆదాయ మార్గాలు మందగిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. అప్పుల కోసం ప్రయత్నిస్తారు. ఇంటా బయటా ఒత్తిడులు పెరుగతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో అవాంతరాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. చిన్ననాటి విషయాలు జ్ఞప్తికి వస్తాయి. శత్రువుల వల్ల ఇబ్బందులు తప్పవు. విద్యార్థుల ప్రయత్నాలు కొంత నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తుల వివాదాలు కొంత చికాకు తెప్పిస్తాయి. వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు కొంత ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చిన్నతరహా పరిశ్రమలకు కొన్ని చిక్కులు తప్పవు. వారం మధ్యలో బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. ఆకస్మిక ధనలాభ సూచనలు ఉన్నాయి. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. అధికారులతో చర్చలు సఫలమవుతాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు కొంత నిదానంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలిస్తుంది. పాత అప్పులు కొంతవరకు తీరుతాయి. బంధు, మిత్రుల సహాయంతో వివాదాల నుంచి బయటపడతారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు సఫలమవుతాయి. నూతన వాహన, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. గృహ నిర్మాణ యత్నాల్లో కొంత పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారాల్లో ఆశించిన అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది. ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. చిన్నతరహా పరిశ్రమలకు నూతన ప్రోత్సాహకాలు అందుతాయి. వారం చివరిలో డబ్బు పరంగా ఇబ్బందులు తప్పవు. మిత్రుల నుంచి ఒత్తిడులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
తుల రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. సన్నిహితులు, మిత్రులు అన్ని విధాలుగా సహకరిస్తారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. శత్రువులు సైతం మిత్రులుగా మారి సాయం చేస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు కలిసివస్తాయి. వ్యాపారాల్లో లక్ష్యాలు చేరుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలను సైతం సమర్థవంతంగా నిర్వర్తిస్తారు. కొన్ని రంగాల వారికి అనుకూల ఫలితాలుంటాయి. వారం ప్రారంభంలో చేపట్టిన పనులు మందగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. నిరుద్యోగుల కలలు సాకారమవుతాయి. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. ప్రయాణాల్లో కొత్త వ్యక్తులు పరిచయమవుతారు. ఆధ్యాత్మిక సేవ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. మొండి బాకీలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారాల్లో నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో సమస్యలు తొలగి ఊరట చెందుతారు. వారం చివరలో చిన్ననాటి మిత్రులతో కలహా సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుట్టి సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ విషయాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇంటా బయటా అందరిని మంచి మాట తీరుతో ఆకట్టుకుని ముందుకు సాగుతారు. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో మీ విలువ పెరుగుతుంది. స్థిరాస్తి వివాదాలు కొలిక్కి వస్తాయి. గృహ నిర్మాణ యత్నాలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. నిరుద్యోగుల శ్రమ ఫలిస్తుంది. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. వారం మధ్యలో వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధువులతో వివాదాలు కొంత బాధిస్తాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన వ్యవహారాల్లో మరింత పురోగతి సాధిస్తారు. బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో కొత్త నిర్ణయాలు అమలు చేస్తారు. గృహ వాహన కొనుగోలు యత్నాలు కలిసివస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి వివాదాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారాల్లో లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో కొత్త బాధ్యతలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వారం ప్రారంభంలో కొన్ని పనులు శ్రమతో కానీ పూర్తి కావు. కుటుంబ సభ్యులతో చిన్నపాటి విభేదాలు ఉంటాయి. దూర ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
చేపట్టిన పనులు కొంత నిదానంగా సాగుతాయి. బంధు మిత్రుల సలహాలతో కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఇంట బయట బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు. ఇంట్లో శుభకార్యాల నిర్వహణపై చర్చలు జరుపుతారు. నూతన వాహన కొనుగోలు యత్నాలు ఫలిస్తాయి. వారం మధ్యలో ఒక సంఘటన మీలో కొంత మార్పు తెస్తుంది. వ్యాపారాల్లో ఒడిదుడుకులు అధిగమించి లాభాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో పనిభారం నుంచి కొంత ఉపశమనం పొందుతారు. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక సమస్యలు కొంత చికాకు తెప్పిస్తాయి. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. మిత్రులతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
కొన్ని వ్యవహారాల్లో ఆలోచనలు కార్యరూపం దాలుస్తాయి. ఆప్తుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. పాత సంఘటనలు గుర్తుకు వస్తాయి. ఇంట్లో శుభకర్యాలు నిర్వహిస్తారు. విద్యార్థుల ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. ఉన్నతాధికారులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుతాయి. భూ క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపారాలు మరింత పుంజుకుంటాయి. ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి. వారం మధ్యలో కుటుంబ సభ్యులతో వివాదులుంటాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.