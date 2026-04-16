Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 16.04.2026 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆప్తుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి కలుగుతుంది. చేపట్టిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో కొత్త విషయాలు తెలుసుకుంటారు. వ్యాపారాలలో అంచనాలు అందుకుంటారు. దైవ చింతన పెరుగుతుంది.
వృషభ రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. దూరప్రాంత బంధుమిత్రుల నుంచి అరుదైన ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ప్రయాణాలలో నూతన వ్యక్తుల పరిచయాలు కలుగుతాయి. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశించిన మార్పులు ఉంటాయి.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆదాయానికి మించి ఖర్చులుంటాయి. చేపట్టిన పనులు నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. ఉద్యోగాలలో గందరగోళ పరిస్థితులు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు కలుగుతాయి.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ విషయంలో ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. బంధుమిత్రులతో కలహా సూచనలు ఉన్నాయి. జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తారు. ఉద్యోగాలలో కొందరి ప్రవర్తన నిరాశ కలిగిస్తుంది.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఆర్ధిక వ్యవహారాలు ఆశాజనకంగా ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. సంతాన విద్యా విషయాల్లో శుభవార్తలు అందుతాయి. ఉద్యోగాలు సంతృప్తికరంగా సాగుతాయి. నూతన వాహన కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కన్య రాశి ఫలాలు
ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు విస్తృతమవుతాయి. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కొన్ని విషయాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగాలు సాధారణంగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
వృథా ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన కొంత మానసిక చికాకు కలిగిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో నిలిచిపోతాయి. ఉద్యోగాలలో శ్రమ అధికమవుతుంది. వ్యాపారాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. దైవ చింతన కలుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంతమాత్రంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విభేదాలు కలుగుతాయి. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలిగినా నిదానంగా పూర్తిచేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు సామాన్యంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో దైవ సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
ఆర్థిక లావాదేవీలు ఆశించిన విధంగా సాగుతాయి. బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభించి లాభాలు అందుకుంటారు. స్థిరాస్తి క్రయ విక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. నిరుద్యోగులకు కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
బంధువుల ప్రవర్తన కొంత చికాకు కలిగిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో అదనపు బాధ్యతల వల్ల విశ్రాంతి ఉండదు. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు. ప్రయాణాలలో తొందరపాటు మంచిదికాదు.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఆర్థికంగా పురోగతి సాధిస్తారు. నిరుద్యోగుల యత్నాలు సానుకూల ఫలితాన్నిస్తాయి. సంఘంలో విశేషమైన ఆదరణ లభిస్తుంది. సమాజంలో ప్రముఖులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలలో సొంత నిర్ణయాలు తీసుకుని ముందుకు సాగడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో పదోన్నతులు పెరుగుతాయి.
మీన రాశి ఫలాలు
సన్నిహితులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు వేధిస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలు రాణించక ఇబ్బందిపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో జాప్యం కలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. ఉద్యోగాలలో అధికారులతో ఆలోచించి మాట్లాడటం మంచిది.