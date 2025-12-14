Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 14.12.2025 ఆదివారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ఆదాయానికి మించి ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఇంటా బయటా ఊహించని వివాదాలు మానసికంగా చికాకు కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో వైద్య సంప్రదింపులు అవసరమవుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితలం ఉండదు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా పడతాయి. ఉద్యోగులకు ట్రాన్స్ ఫర్ తప్పదు.
వృషభ రాశి ఫలాలు
రావాల్సిన సొమ్ము సకాలంలో చేతికి అందుతుంది. నిరుద్యోగులకు చాలా కాలంగా ఎదురు చూస్తున్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు వేగవంతం చేస్తారు. చిన్ననాటి విషయాలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటారు. అనుకున్న పనులు అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం మరింత అనుకూలిస్తుంది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగులకు అధికారుల ఆదరణ పెరుగుతుంది. దైవ సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు లాభాల బాట పడతాయి. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. పాతమిత్రుల కలయిక ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో విజయం సాధిస్తారు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన శుభవార్త కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. నిరుద్యోగుల శ్రమ వృథాగా మిగులుతుంది. ఇతరుల వ్యవహారాలలో జోక్యం చేసుకోవడం మంచిదికాదు. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరాశ కలిగిస్తుంది. చేపట్టిన పనులలో అవాంతరాలు కొంత చికాకు కలిగిస్తాయి.
సింహ రాశి ఫలాలు
అధికారులతో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. రుణ దాతల నుంచి ఒత్తిడి అధికమవుతుంది. చిన్నపాటి అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. శ్రమతో కానీ పనులు పూర్తి కావు. వ్యాపారాలు ఆశించిన విధంగా రాణించవు.
కన్య రాశి ఫలాలు
నిరుద్యోగులకు శుభవార్తలు అందుతాయి. గృహ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభిస్తారు. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో మీ ప్రతిభ వెలుగులోకి వస్తుంది. సంఘంలో విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. విలువైన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి.
తుల రాశి ఫలాలు
చిన్ననాటి మిత్రులతో విందువినోదాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలకు లోటుండదు. సన్నిహితుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఆశించిన పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపార విస్తరణకు నూతన పెట్టుబడులు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
దైవ చింతన పెరుగుతుంది. పెద్దల ఆరోగ్య సమస్యలు మానసికంగా కలచివేస్తాయి. వృత్తి, వ్యాపారాలలో భాగస్వాములతో వివాదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అకారణంగా వివాదాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు కొన్ని వాయిదా వేస్తారు. బంధువులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. వృత్తి, ఉద్యోగాలలో ఊహించని మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
మకర రాశి ఫలాలు
వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు పరిష్కరించుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాలలో పాల్గొంటారు. విలువైన వస్తువులు బహుమతులుగా పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. సంతాన విద్యా, ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి.
కుంభ రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. బంధువులతో అకారణంగా విభేదాలు కలుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పవు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలలో శ్రమ తప్ప ఫలితం కనిపించదు. ఉద్యోగులకు అధికారులతో సమస్యలు తప్పవు.
మీన రాశి ఫలాలు
సంతాన విదేశీ ప్రయాణ ప్రయత్నాలలో అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడతారు. పలుకుబడి కలిగిన వారితో పరిచయాలు మరింత ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో అంచనాలు నిజమవుతాయి.