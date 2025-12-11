Today Rasi Phalalu: నేడు ఓ రాశివారు అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు!
Today Rasi Phalalu: ఈ రాశి ఫలాలు 11.12.2025 గురువారానికి సంబంధించినవి. మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య, తుల, వృశ్ఛిక, ధనుస్సు, మకర, కుంభ, మీన రాశుల దిన ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
నేటి రాశి ఫలాలు
ఈ రోజు రాశి ఫలాలు పంచాంగకర్త ఫణికుమార్ అందిస్తున్నారు. నేడు ఏ రాశి వారికి ఎలా ఉందో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి ఫలాలు
ప్రముఖులతో పరిచయాలు భవిష్యత్ కు ఉపయోగపడతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో పుణ్యక్షేత్రాలు దర్శించుకుంటారు. నూతన ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలు సజావుగా సాగుతాయి.
వృషభ రాశి ఫలాలు
నూతన వాహనం కొనుగోలు చేస్తారు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలలో కీలక నిర్ణయాలు అమలుచేస్తారు. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది బంధుమిత్రుల నుంచి విలువైన సమాచారం అందుతుంది. కొన్ని వ్యవహారాలలో ఆప్తుల సలహాలు స్వీకరించి ముందుకు సాగడం మంచిది.
మిథున రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై దృష్టి సారిస్తారు. చేపట్టిన పనులలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవరోధాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వాతావరణం గందరగోళంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు తప్పవు.
కర్కాటక రాశి ఫలాలు
వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. సోదరుల సహాయంతో ముఖ్యమైన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో సొంత ఆలోచనలు కలిసి వస్తాయి. చిన్ననాటి మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.
సింహ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు కొంతవరకు అనుకూలిస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి విమర్శలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంటుంది. వివాదాలకు సంబంధించి దూరపు బంధువుల నుంచి అందిన సమాచారం కొంత ఊరట కలిగిస్తుంది.
కన్య రాశి ఫలాలు
దూరప్రయాణాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో ఆశించిన మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతం కంటే మెరుగుపడుతుంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. బంధుమిత్రులతో వివాదాలు పరిష్కారం దిశగా సాగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది.
తుల రాశి ఫలాలు
ఆధ్యాత్మిక సేవా కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. మీ మాటతో కుటుంబ సభ్యులు విభేదిస్తారు. నిరుద్యోగ ప్రయత్నాలు మందకొడిగా సాగుతాయి. వ్యాపార, ఉద్యోగాలలో సమస్యలు కొంత బాధిస్తాయి. అవసరానికి చేతిలో డబ్బు లేక ఇబ్బంది పడతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిరుత్సాహ పరుస్తాయి.
వృశ్చిక రాశి ఫలాలు
కుటుంబ వ్యవహారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది కాదు. చేపట్టిన పనులు సమయానికి పూర్తి చేస్తారు. సోదరులతో ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమవుతాయి. దూరపు బంధువుల నుంచి శుభకార్యాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి.
ధనుస్సు రాశి ఫలాలు
మిత్రుల నుంచి రుణ ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కొంత జాప్యం తప్పదు. వ్యాపారాలలో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకొని నష్టాలు ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు మందగిస్తాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయడం మంచిది కాదు. కుటుంబసభ్యులతో మాటపట్టింపులు ఉంటాయి.
మకర రాశి ఫలాలు
సన్నిహితుల నుంచి అవసరానికి డబ్బు సహాయం అందుతుంది. నూతన కార్యక్రమాలు చేపడతారు. నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. ఉద్యోగ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. విందు వినోదాది కార్యక్రమాలకు ఆహ్వానాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మరింత మెరుగ్గా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి ఫలాలు
ఉద్యోగాలలో ఉన్నత అధికారులతో చర్చలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి కొంత నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. భూ క్రయవిక్రయాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. చేపట్టిన వ్యవహారాలలో అవాంతరాలు తప్పవు. కుటుంబ పెద్దల ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం.
మీన రాశి ఫలాలు
వ్యాపారాలు అంతంత మాత్రంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు చికాకు కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగాలలో ట్రాన్స్ఫర్ సూచనలు ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం అంతగా సహకరించదు. ఇంటా బయటా ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు.