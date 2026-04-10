Budha Gochar: మేషంలో బుధాదిత్య రాజయోగం.. ఈ 5 రాశులకు కోరుకున్న జీవితం
Budha Gochar: ఏప్రిల్ 30న బుధుడు మీన రాశిని వదిలి మేషరాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. అప్పటి నుంచి కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతంగా కలిసివస్తుంది. బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల 5 రాశుల వారికి అదృష్టం పట్టనుంది.
మిథున రాశి
బుధుడు సూర్యుడు కలిసి బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుంది. ఇది మిథున రాశికి ఎంతో కలిసివస్తుంది. బుధుడు ఈ రాశి వారి 11వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఈ కాలంలో మీకు కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. అలాగే ఈ రాశి వారి స్నేహితులతో బంధం బలపడుతుంద. ఈ రాశి వారి సోషల్ సర్కిల్ పెరుగుతుంది. పిల్లల నుంచి శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
సింహ రాశి
సింహ రాశికి వారికి కలిసొచ్చే కాలం ఉంది. ఈ రాశి వారి 9వ ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తాడు. ఈ రాశి వారికి అదృష్టం బలం పెరుగుతుంది. బుధాదిత్య రాజయోగం వల్ల ఉన్నత విద్య, కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడానికి సింహ రాశి వారికి ఇది సరైన సమయం. ఈ రాశి వారికి సంపద, శ్రేయస్సు పెరిగే అవకాశాలు అధికంగా ఉన్నాయి.
ధను రాశి
ధనుస్సు రాశి వారికి బుధుడు 5వ ఇంట్లో సంచరిస్తాడు. ఇది కెరీర్ పరంగా ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను అందిస్తుంది. ధనూ రాశివారు శిక్షణ, చిన్న కోర్సులు చేయడం వల్ల వృత్తిలో ముందుకు సాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ రాశి వారి ఆదాయం పెరుగుతుంది. ధనూ రాశి వారికి సమాజంలో గౌరవం లభిస్తుంది.
మకర రాశి
బుధాదిత్య రాజయోగం మకర రాశి వారికి ఎంతో మంచిది ఫలితాలను అందిస్తుంది. మకర రాశి వారికి బుధుడు 4వ ఇంట్లో సంచరిస్తున్నాడు. ఈ రాశి వారి ఇంటికి ఆధ్యాత్మిక గురువులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వీరి ఇంట్లో శాంతి, సంతోషం పెరుగుతాయి. ఈ రాశివారి జీవితంలో సానుకూలత పెరుగుతుంది. ఆఫీసులో సహోద్యోగులతో కలిసిమెలిసి పనిచేసుకుంటారు.
మీన రాశి
మీన రాశికి 2వ ఇంట్లో బుధుడు సంచరిస్తాడు. మీన రాశి వారికి బుధాదిత్య రాజయోగం భారీగా కలిసి వస్తుంది. 2 వ ఇల్లు జాతకంలో ఈ ఇల్లు సంపద, పొదుపు, కుటుంబం, వాక్కుకు సంబంధించినది. కాబట్టి, వ్యాపారాలు చేసేవారికి ఆర్థిక విజయం సులభంగా లభిస్తుంది. మీ జీవిత భాగస్వామి కూడా మంచి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది.