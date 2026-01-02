- Home
కొత్త సంవత్సరం 2026 లో పుట్టిన బిడ్డలకు ఏ పేర్లు పెట్టాలి..? జన్మరత్నం ఆధారంగా ఆడ, మగపిల్లల పేర్లను ఇక్కడ సూచిస్తున్నాం. ఇలాంటి పేర్లు పిల్లలకు అదృష్టం తెచ్చిపెడతాయని పండితులు చెబుతున్నారు.
జన్మరత్నం ఆధారంగా పేర్లు
Birthstone Baby Names : కొత్త సంవత్సరం కొత్త ఆశలు, కొత్త సంతోషాలు, ఒక కొత్త జీవితానికి నాంది పలుకుతుంది. కొత్త సంవత్సరంలో ఇంట్లో బిడ్డ పుట్టినప్పుడు తల్లిదండ్రులు తమ బిడ్డకు పెట్టే పేరు మంచి భవిష్యత్తు, అదృష్టం ఇవ్వాలని కోరుకుంటారు. అందుకే రాశులు, నక్షత్రాల ఆధారంగా పేరు పెడుతుంటారు.. అయితే జన్మరత్నం ఆధారంగా కూడా పేరు పెడితే ఆ పిల్లల భవిష్యత్ బాగుంటుందని పండితులు చెబుతున్నారు. బిడ్డ స్వభావం, ఆరోగ్యం, అదృష్టంతో జన్మరత్నంకు సంబంధం ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ఈ కాలంలో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు జన్మరత్నం అర్థాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాతే తమ బిడ్డకు పేరు పెడుతున్నారు.. తద్వారా పేరు, రత్నం రెండూ కలిసి సానుకూల శక్తిని వ్యాపింపజేస్తాయి.
జన్మరత్నాలు అంటే ఏమిటి?
జన్మరత్నాలు సంవత్సరంలోని 12 నెలలతో సంబంధం ఉన్న రత్నాలు. బిడ్డ పుట్టిన నెలలోని జన్మరత్నం వారి జీవితంలో శుభ ప్రభావాలను తెస్తుందని నమ్ముతారు. అందుకే ఈ రత్నాలు ప్రాచీన కాలం నుంచి నామకరణ వేడుకలు, ఆభరణాలు, తాయెత్తులలో ముఖ్యమైనవిగా ఉన్నాయి.
జనవరి – గార్నెట్ (Garnet)
గార్నెట్ శక్తి, రక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. జనవరిలో పుట్టిన పిల్లలకు ఈ రత్నం ధైర్యం, స్థిరత్వానికి ప్రతీక. అలాంటి పిల్లలకు శక్తి, ధైర్యం, అమరం వంటి అర్థాలు వచ్చే పేర్లను పెట్టాలి.
అబ్బాయిల పేర్లు
ఆర్విక్ – శక్తివంతమైన ఆత్మ
వీరాంశ్ – ధైర్యంలో భాగం
రుద్విక్ – శక్తికి ప్రతీక
అమ్మాయిల పేర్లు
గర్విత – గర్వం, ఆత్మవిశ్వాసం
రక్తిమ – ఎర్రని మెరుపు
ఆరిక – సురక్షితమైన, గౌరవనీయమైన
ఫిబ్రవరి – అమెథిస్ట్ (Amethyst) (శాంతి, సమతుల్యం)
ఈ రత్నం శాంతి, జ్ఞానం, సమతుల్యానికి ప్రతీక. ఫిబ్రవరిలో పుట్టిన పిల్లలు తరచుగా ప్రశాంతమైన స్వభావం, లోతైన ఆలోచనలు కలవారని భావిస్తారు. పేరు ఎంచుకునేటప్పుడు ప్రశాంతమైన, సున్నితమైన, తెలివైన వంటి అర్థాలున్న వాటిని ఎంచుకోవాలి.
అబ్బాయిల పేర్లు
శాంత్విక్ – ప్రశాంత స్వభావం
వేదాంశ్ – జ్ఞానంలో భాగం
యోగిత్ – సమతుల్య ఆలోచన
అమ్మాయిల పేర్లు
సౌమ్య – సున్నితమైన, ప్రశాంతమైన
ఆరాధ్య – ప్రియమైన
మెహిక – చల్లని, సున్నితమైన
మార్చి – ఆక్వామెరిన్ (Aquamarine) (ధైర్యం, స్పష్టత)
ఆక్వామెరిన్ ధైర్యం, సానుకూల శక్తికి ప్రతీక. మార్చిలో పుట్టిన పిల్లలకు ఈ రత్నం ఆత్మవిశ్వాసం, స్పష్టమైన ఆలోచనలతో ముడిపడి ఉంటుంది. నీలం, నీరు, సముద్రానికి సంబంధించిన పేర్లు ఈ నెలలో పుట్టిన పిల్లలకు చాలా బాగుంటాయి.
అబ్బాయిల పేర్లు
నీరవ్ – నిశ్శబ్దమైన నీటిలా
సాగరిన్ – సముద్రంతో సంబంధం ఉన్న
జల్విక్ – నీటి శక్తి
అమ్మాయిల పేర్లు
నీలిమ – నీలి మెరుపు
సారా – స్వచ్ఛమైన నీరు
ఆక్వారా – నీటి నుండి ప్రేరణ పొందిన పేరు
ఏప్రిల్ – వజ్రం (Diamond) (శక్తి, విజయం)
వజ్రం శక్తి, పవిత్రత, విజయానికి ప్రతీక. ఏప్రిల్లో పుట్టిన పిల్లలకు, ఈ రత్నం ఉజ్వల భవిష్యత్తు, బలమైన వ్యక్తిత్వానికి చిహ్నం. ప్రకాశవంతమైన వంటి అర్థాలున్న పేర్లు ప్రసిద్ధి చెందాయి.
అబ్బాయిల పేర్లు
బోధివ్ – జ్ఞానంతో నిండిన
హర్విక్ – పచ్చదనం, అభివృద్ధి
అమ్మాయిల పేర్లు
హరిత – పచ్చదనం
సమృద్ధి – శ్రేయస్సు
మే – పచ్చ (Emerald)
ఈ రత్నం తెలివి, ప్రేమ, శ్రేయస్సుతో ముడిపడి ఉంటుంది. మే నెలలో పుట్టిన పిల్లలకు ఈ రత్నం జ్ఞానం, అభివృద్ధికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. తెలివైన, ఆకుపచ్చ, సంపన్నమైన వంటి అర్థాలున్న పేర్లను శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
అబ్బాయిల పేర్లు
అటల్ – స్థిరమైన
తేజస్ – తేజోవంతమైన
ద్రవిన్ – విలువైన
అమ్మాయిల పేర్లు
హీరా – వజ్రం లాంటి
ఉజ్వల – ప్రకాశవంతమైన
రత్నిక – రత్నం లాంటి
జూన్ – ముత్యం (Pearl)
ముత్యం అమాయకత్వం, శాంతి, సున్నితత్వానికి ప్రతీక. జూన్లో పుట్టిన పిల్లలకు చంద్రుడు, తెలుపు, సున్నితమైన వంటి అర్థాలున్న పేర్లను చాలా అందంగా భావిస్తారు.
అబ్బాయిల పేర్లు
శశి – చంద్రుడు
చైతన్య – అవగాహన కలిగిన
కాంతి - వెలుతురు
అమ్మాయిల పేర్లు
శ్వేత – తెల్లని
హిమాని – చల్లనైన
చంద్రిక – చంద్రుడు
జూలై – రూబీ (Ruby) (కెంపు)
రూబీ ప్రేమ, శక్తి, అంతర్గత బలానికి ప్రతీక. జూలైలో పుట్టిన పిల్లలకు, ఈ రత్నం నాయకత్వం, ఆత్మవిశ్వాసంతో ముడిపడి ఉంటుంది.
అబ్బాయిల పేర్లు
ముకుంద్ – ముత్యం లాంటి
శౌర్విక్ – శాంతియుత యోధుడు
అమ్మాయిల పేర్లు
మోతి – ముత్యం
ఆగస్టు – పెరిడాట్ (Peridot)
ఈ రత్నాన్ని ఆనందం, సానుకూల ఆలోచనకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. ఆగస్టులో పుట్టిన పిల్లలు ఉత్సాహంగా, సంతోషంగా ఉంటారని నమ్ముతారు.
అబ్బాయిల పేర్లు
రుద్రాంశ్ – శివుని అంశ
వీరజ్ – ధైర్యవంతుడు
తేజ్వీర్ – తేజోవంతమైన యోధుడు
అమ్మాయిల పేర్లు
రూబీ – రూబీ నుండి ప్రేరణ
లాలిమ – ఎర్రని మెరుపు
ఉర్వి – భూమి
సెప్టెంబర్ – సప్పైర్ (Sapphire)
ఈ రత్నం సత్యం, జ్ఞానం, విశ్వాసానికి ప్రతీక. సెప్టెంబర్లో పుట్టిన పిల్లలకు, ఈ రత్నం అవగాహన, స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది.
అబ్బాయిల పేర్లు
అనయ్ – అదృష్టవంతుడు
హర్షిల్ – ఆనందభరితుడు
ఆరుష్ – కాంతి మొదటి కిరణం
అమ్మాయిల పేర్లు
ఖుషీ – సంతోషం
ఆహాన – మొదటి వెలుగు
ఇషిత – కోరుకున్నది
అక్టోబర్ – ఓపల్ (Opal)
ఈ జన్మరత్నం సృజనాత్మకత, ప్రేమకు ప్రతీక. అక్టోబర్లో పుట్టిన పిల్లలకు కళ, అందం, మెరుపు వంటి అర్థాలున్న పేర్లు మంచివని భావిస్తారు.
అబ్బాయిల పేర్లు
సాత్విక్ – గుణవంతుడు
నీతాంశ్ – నైతికత
ధ్రువ్ – స్థిరమైన
అమ్మాయిల పేర్లు
నీతి – నైతికత
సత్యమిక – సత్యంతో ముడిపడిన
బోధిక – తెలివైన
నవంబర్ – టోపజ్ (Topaz)
పుష్యరాగం మంచి అదృష్టం, విజయానికి ప్రతీక. నవంబర్లో పుట్టిన పిల్లలు కష్టపడి పనిచేసేవారు, సానుకూలంగా ఉంటారని భావిస్తారు.
అబ్బాయిల పేర్లు
కాల్విక్ – కళతో ముడిపడిన
రిత్విక్ – సృజనాత్మక
ఓజస్ – శక్తి
అమ్మాయిల పేర్లు
కావ్య – కవిత్వం
రుచిక – అందమైన
ఆరోహి – సంగీత ఆరోహణ
డిసెంబర్ – టాంజనైట్ (Tanzanite)
ఈ రత్నం రక్షణ, మంచి అదృష్టంతో ముడిపడి ఉంటుంది. డిసెంబర్లో పుట్టిన పిల్లలకు, ఇది సంతోషకరమైన జీవితాన్ని సూచిస్తుంది.
అబ్బాయిల పేర్లు
రక్షిత్ – సురక్షితమైన
దేవాంశ్ – దేవుని అంశ
అమితాబ్ – అనంతమైన కాంతి
అమ్మాయిల పేర్లు
రక్ష – రక్షణ
నీలిక – నీలి మెరుపు
ఇరా – సరస్వతీ దేవి
గమనిక : ఇంటర్నెట్ లో లభించిన సమాచారం ఆధారంగా ఈ కథనాన్ని అందిస్తున్నాం. కాబట్టి జన్మరత్నం, పేర్ల గురించి సమాచారం కోసం పండితులను సంప్రందించడం. వారి సలహాలు, సూచనలు పాటించండి.