Lucky Zodiac Signs: గ్రహాల అనుకూల సంచారం.. ఈ 6 రాశులవారికి ఊహించని రాజయోగం, ఉన్నత పదవులు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మే నుంచి జూలై వరకు కొన్ని గ్రహాల సంచారం.. 6 రాశులవారికి అనుకూలంగా జరగనుంది. వారికి వ్యక్తిగత జీవితాల నుంచి వ్యాపారాల వరకు ఊహించని శుభ ఫలితాలు రానున్నాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో, అందులో మీ రాశి ఉందో ఓసారి చెక్ చేసుకోండి.
మేష రాశి- వ్యాపారాల్లో విజయం
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం జూలై వరకు గురువు, రాహువు, శుక్రుడు, సూర్యుడి అనుకూల సంచారంతో పాటు అధిపతి అయిన కుజుడి బలం వల్ల మేష రాశివారికి మేలు జరుగుతుంది. తక్కువ శ్రమతో ఉన్నత స్థానాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగాల్లో తమ నైపుణ్యాలతో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆదాయం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఆస్తి సంబంధిత సమస్యలు తొలగిపోయి, వాటి విలువ కూడా పెరుగుతుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి- భారీ లాభాలు
గురువు, శని, రాహువు, కుజుడి బలం పెరగడం వల్ల ఈ రాశి వారు అత్యంత సంపన్నులుగా మారే అవకాశం ఉంది. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో తమ సత్తా చాటుకొని ఉన్నత పదవులు పొందుతారు. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్ల ద్వారా భారీ లాభాలు పొందే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. విదేశాల నుంచి కూడా డబ్బు సంపాదించే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి- ఆస్తి లాభం
కర్కాటక రాశి వారికి కుజుడు, గురువు, శుక్రుడు, శని గ్రహాలు అనుకూలంగా ఉండటంతో మే ద్వితీయార్ధం నుంచి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అనేక శుభ పరిణామాలు ఉంటాయి. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. విలువైన ఆస్తులు చేతికొస్తాయి. రావాల్సిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆదాయం, ఆస్తుల విలువ గణనీయంగా పెరుగుతుంది.
తుల రాశి- మంచి గుర్తింపు
శని, రాహువు, గురువు, బుధుడు, కుజుడి అనుగ్రహం వల్ల జూలై నాటికి ఈ రాశి వారు సామాన్యులు కూడా ధనవంతులు అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఉన్నత హోదాలో ఉన్నవారితో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుంది. సమాజంలో మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో డిమాండ్ పెరిగి, వేగంగా పురోగతి సాధిస్తారు. షేర్లు, స్పెక్యులేషన్ల ద్వారా మంచి లాభాలు పొందుతారు.
వృశ్చిక రాశి- లక్ష్మీ కటాక్షం
ఈ రాశికి అధిపతి అయిన కుజుడితో పాటు, జూన్ నుంచి గురు బలం, రవి బలం కూడా తోడవడంతో ఈ రాశి వారికి లక్ష్మీ కటాక్షం లభిస్తుంది. వరుసగా రెండుసార్లు ధన యోగాలు కలుగుతాయి. వృత్తి, ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానాలు పొందుతారు. వ్యాపారాలు బిజీగా సాగుతాయి. జీవనశైలిలో మార్పు వస్తుంది. నిరుద్యోగులకు విదేశీ ఆఫర్లు వస్తాయి. ఉన్నత కుటుంబంలో వివాహ సంబంధం కుదురుతుంది.
మకర రాశి- పట్టిందల్లా బంగారం
శని, శుక్ర, గురు గ్రహాలు మకర రాశి వారిపై ఏడాది పొడవునా అనుగ్రహం కురిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మే నెల నుంచి వీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆదాయం భారీగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు మెరుగైన కంపెనీకి, ఉన్నత స్థానానికి మారే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులతో పాటు ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కూడా విదేశీ ఆఫర్లు వస్తాయి. దాంపత్య జీవితం సంతోషంగా సాగుతుంది. చిన్న ప్రయత్నం చేసినా విజయం సాధిస్తారు.