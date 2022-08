వాస్తు శాస్త్రం: బాత్రూమ్ లో ఈ వస్తువులు ఉంటే.. ధరిద్రమే..!

అంతేకాదు ఇంట్లోని బాత్‌రూమ్‌కు ప్రత్యేక వాస్తు నియమాలు పాటించాలి. ఎందుకంటే ఈ దిశ నుంచి ప్రతికూల శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. బాత్రూంలో ఉంచకూడని కొన్ని వాటి గురించి తెలుసుకోండి.



వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో , చుట్టుపక్కల ఉంచిన ప్రతి వస్తువు ఒక వ్యక్తి జీవితంపై శుభ లేదా అశుభ ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, ఇంట్లో ఉంచే ప్రతి దిక్కు, ప్రతి వస్తువుకు నియమాలు ఉన్నాయి. దీన్ని పాటించడం చాలా ముఖ్యం. వాస్తు ప్రకారం..ఇంట్లో ఉన్న ప్రతిదీ సానుకూల, ప్రతికూల శక్తిని విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి ఇంటి ప్రధాన ద్వారం, గుడి, పడకగది వాస్తు నియమాలను పాటించాలి. అంతేకాదు ఇంట్లోని బాత్‌రూమ్‌కు ప్రత్యేక వాస్తు నియమాలు పాటించాలి. ఎందుకంటే ఈ దిశ నుంచి ప్రతికూల శక్తి ఉత్పన్నమవుతుంది. బాత్రూంలో ఉంచకూడని కొన్ని వాటి గురించి తెలుసుకోండి.



ఈ వస్తువులను బాత్రూంలో ఉంచవద్దు ఫ్లిప్-ఫ్లాప్‌లు

తరచుగా బాత్రూంలో చెప్పులుగా ధరిస్తారు. కానీ విరిగిన చెప్పులు బాత్రూంలో ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే ఇది ప్రతికూల శక్తిని కూడా సృష్టించగలవు.



పగిలిన అద్దం వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, పగిలిన గాజును బాత్రూంలో ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే ఇది వాస్తు దోషాలను కలిగిస్తుంది. దీని కారణంగా వ్యక్తికి డబ్బు కొరత ఏర్పడవచ్చు. కాబట్టి పగిలిన అద్దం ఉంటే, వెంటనే దాన్ని తొలగించండి.



ఒక ఖాళీ బకెట్ వాస్తు శాస్త్రం ప్రకారం, బాత్రూంలో ఖాళీ బకెట్లు ఎప్పుడూ ఉంచకూడదు. ఎందుకంటే అది దురదృష్టానికి దారి తీస్తుంది. కాబట్టి బాత్రూంలో ఎప్పుడూ బకెట్ నిండుగా ఉంచండి. మీరు బకెట్ టబ్ మొదలైనవాటిని నింపకూడదనుకుంటే, దానిని తలక్రిందులుగా చేయండి.



కుళాయి నుండి నీరు కారడం.. వాస్తు ప్రకారం, కుళాయి నుండి నీరు కారడం దురదృష్టాన్ని పెంచుతుంది. బాత్రూమ్ లేదా ఇంట్లో ఏదైనా కుళాయి నుండి నీరు కారుతున్నట్లయితే, వెంటనే దాన్ని సరిచేయండి. లేదంటే నెగెటివ్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది.



తడి బట్టలు స్నానం చేసేటప్పుడు బట్టలు తడిసిపోతే, వాటిని ఉతకాలి. బాత్రూమ్‌లో తడి బట్టలు ఎప్పుడూ ఉంచవద్దు. ఎందుకంటే అవి సూర్య దోషాలను కలిగిస్తాయి.



ఊడిన జుట్టు జుట్టు రాలడం అనేది ఒక సాధారణ సమస్య కానీ ఊడిన వెంట్రుకలు బాత్రూమ్ కాలువలో పడి ఉంటే, వాటిని వెంటనే తొలగించండి. ఎందుకంటే ఈ ఊడిన జుట్టు పేదరికానికి సంకేతం. దీనితో పాటు శని, అంగారక దోషం కూడా వస్తుంది.



