Planetary Transits: 5 గ్రహాల సంచారం, 3 రాజయోగాలు.. ఈ 4 రాశులవారికి డబ్బే డబ్బు!
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏప్రిల్ నెలలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు తమ రాశులను మారబోతున్నారు. ఇది చాలా కీలకమైన సమయం. శని ఉదయించడం, కుజుడితో కలవడం వంటి పరిణామాల వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి విపరీతమైన అదృష్టం పట్టనుంది. మరి ఆ రాశుల్లో, మీ రాశి ఉందో చూడండి.
గ్రహ సంచారాలతో అరుదైన రాజయోగాలు
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఏప్రిల్ 11న బుధుడు మీన రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. దీంతో మీన రాశిలో కుజుడు, శని, సూర్యుడు, బుధుడి కలయికతో చతుర్గ్రహి యోగం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాదు, బుధుడు, సూర్యుడి కలయికతో బుధాదిత్య రాజయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. సూర్యుడు, కుజుడి కలయికతో ఇప్పటికే మంగళాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడింది.
ఆ తర్వాత, ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మేష రాశిలోకి వెళ్తాడు. ఏప్రిల్ 19న శుక్రుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభంలోకి ప్రవేశించి, అత్యంత ప్రయోజనకరమైన మాళవ్య రాజయోగాన్ని సృష్టిస్తాడు. దీని తర్వాత ఏప్రిల్ 30న బుధుడు మేష రాశిలోకి సంచరిస్తాడు. ఈ గ్రహ సంచారాలు, మూడు రాజయోగాలు నాలుగు రాశుల వారికి విపరీతమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి. మరి ఆ అదృష్ట రాశులేవో తెలుసుకుందామా…
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ కాలం చాలా ఉత్సాహభరితంగా ఉంటుంది. సూర్యుడు స్వరాశిలోకి రావడం, అలాగే బుధుడు తర్వాత అదే రాశిలోకి చేరడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం గణనీయంగా పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, ప్రమోషన్ దక్కే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి సమయం. వ్యాపారులకు లాభాలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. మీ నాయకత్వ లక్షణాలు వెలుగులోకి వస్తాయి. ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శుక్రుడు స్వరాశిలోకి రావడం వల్ల ఏర్పడే మాళవ్య రాజయోగం గొప్ప శుభఫలితాలు ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతాయి. ఖరీదైన వస్తువులు కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది, దాంపత్య జీవితం మరింత మధురంగా మారుతుంది. కళలు, సృజనాత్మక రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. పెట్టుబడులు కూడా మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారికి బుధుడు అనుకూల స్థితిలో ఉండటం వల్ల ఈ కాలం బాగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కమ్యూనికేషన్, విద్య, వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొత్త పరిచయాలు, నెట్వర్కింగ్ ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. విదేశీ సంబంధాలు లేదా ప్రయాణాల ద్వారా మంచి అవకాశాలు రావచ్చు. విద్యార్థులకు చదువులో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఆలోచనా శక్తి పెరిగి సరైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారికి ఈ గ్రహ సంచారాలు ఆర్థికంగా మంచి అవకాశాలను తీసుకువస్తాయి. ఆదాయం పెరగడం, నిలిచిపోయిన డబ్బులు తిరిగి రావడం వంటి సూచనలు ఉన్నాయి. కెరీర్లో కొత్త దారులు తెరుచుకుంటాయి. టెక్నాలజీ, ఇన్నోవేషన్ రంగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రత్యేక లాభాలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది.