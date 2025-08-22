AI జాతకం: శుక్రవారం ఓ రాశివారికి పనిలో ఆటంకాలు
ఏఐ అందించిన శుక్రవారం రాశిఫలాలు ఇవి. మరి, ఏఐ ప్రకారం ఈ రోజు మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందామా..
AI శుక్రవారం రాశిఫలాలు
ఈ శుక్రవారం రాశి ఫలాలను ఏఐ అందించింది. వీటిని చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా అందించింది. ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణికుమార్ తో సరి చేయించాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో కొత్త విషయాలు నేర్చుకుంటారు
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 పనిలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు లభిస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సంతోషకరంగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో విజయాలు సాధిస్తారు
💼 ఉద్యోగంలో సహచరుల సహకారం ఉంటుంది
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో శ్రమ ఎక్కువ అవుతుంది
💼 పనిలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికం అవుతాయి
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో ప్రతిభ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో కృషి ఫలిస్తుంది
💼 పనిలో కొత్త బాధ్యతలు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో కొత్త అవకాశాలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ సూచనలు కనిపిస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో కష్టానికి ఫలితం వస్తుంది
💼 పనిలో గుర్తింపు పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో శుభవార్తలు వస్తాయి
💼 ఉద్యోగంలో కొత్త పనులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో శ్రద్ధ పెరుగుతుంది
💼 పనిలో విజయాలు సాధిస్తారు
🩺 ఆరోగ్యం సంతోషకరంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం మెరుగ్గా ఉంటుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో కేంద్రీకరణ పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల సహకారం ఉంటుంది
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు వస్తాయి
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో ఒత్తిడి ఎక్కువవుతుంది
💼 పనిలో ఆలస్యం కలగవచ్చు
🩺 ఆరోగ్యం జాగ్రత్త అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి