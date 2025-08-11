AI జాతకం: ఈ రోజు ఓ రాశివారు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి
AI అందించిన రాశి ఫలాలు ఇవి. మరి ఏఐ ప్రకారం.. సోమవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకోండి..
AI రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం, గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలి ఆధారంగా ఏఐ అందించింది. ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించినప్పటికీ.. మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో వీటిని సరి చేయించాం. ఆ తర్వాత మీకు అందిస్తున్నాం.
♈ మేషం (Aries) 🔥
💼 పనిలో పురోగతి, కొత్త అవకాశాలు కనిపిస్తాయి
💰 చిన్న లాభాలు, పెట్టుబడుల్లో జాగ్రత్త
❤️ కుటుంబంలో ఆనందం
🧘 ధైర్యం, సహనం పెరుగుతుంది
♉ వృషభం (Taurus) 🌿
📈 ఉద్యోగంలో గుర్తింపు
💳 ఖర్చులు పెరగవచ్చు
❤️ మిత్రుల సహాయం లభిస్తుంది
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి
♊ మిథునం (Gemini) 💬
💼 పనిలో కొత్త బాధ్యతలు
💰 ఖర్చులు నియంత్రించాలి
❤️ సంబంధాలలో అవగాహన పెరుగుతుంది
🧠 వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు విజయాన్ని ఇస్తాయి
♋ కర్కాటకం (Cancer) 🌊
💼 ఒత్తిడి తగ్గుతుంది
💳 అనుకోని ఖర్చులు
❤️ కుటుంబం మద్దతు ఇస్తుంది
🧘 విశ్రాంతి అవసరం
♌ సింహం (Leo) 🌞
🏆 పనిలో ప్రతిష్ట పెరుగుతుంది
💰 పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి
❤️ ప్రేమలో సానుకూలత
✅ సూర్యారాధన శుభప్రదం
♍ కన్యా (Virgo) 📋
💼 కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభం
📚 విద్యార్థులకు అనుకూలం
💰 ఆర్థిక లాభం
🧠 సమస్యల పరిష్కారంలో చాతుర్యం
♎ తులా (Libra) ⚖️
💼 పనిలో చిన్న విజయాలు
💰 ఖర్చులను నియంత్రించండి
❤️ సంబంధాలలో ఆనందం
✅ తులసి పూజ శుభం
♏ వృశ్చికం (Scorpio) 🦂
💼 కష్టపడి విజయాలు సాధిస్తారు
💳 అప్పులు తగ్గుతాయి
❤️ సంబంధాలలో అవగాహన
🧘 ధ్యానం శాంతినిస్తుంది
♐ ధనుస్సు (Sagittarius) 🏹
✈️ ప్రయాణ యోగం
💼 వ్యాపార పురోగతి
💰 పెట్టుబడుల లాభం
📚 జ్ఞానార్జన సమయం
♑ మకరం (Capricorn) ⛰️
💼 పనిలో ఒత్తిడి అధికం
💳 అప్పుల నియంత్రణ
❤️ కుటుంబ మద్దతు
✅ శనిపూజ మేలు చేస్తుంది
♒ కుంభం (Aquarius) 🌐
🤝 కొత్త పరిచయాలు
💼 ప్రాజెక్టులు విజయవంతం
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
🧠 సృజనాత్మక ఆలోచనలు
♓ మీనం (Pisces) 🎨
🧘 ఆధ్యాత్మికత పెరుగుతుంది
💞 ప్రేమలో కొత్త మలుపు
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
📚 విద్యార్థులకు శ్రేయస్కర ఫలితాలు