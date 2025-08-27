AI జాతకం: ఓ రాశివారికి ఈ రోజు ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం
ఏఐ అందించిన జాతక ఫలితాలు ఇవి. మరి ఏఐ ప్రకారం బుధవారం మీకు ఎలా గడుస్తుందో తెలుసుకుందామా…
AI బుధవారం రాశిఫలాలు
ఈ రాశిఫలాలను ఏఐ అందించింది. చంద్ర రాశి గోచారం,గ్రహాల స్థితి, ప్రాచీన జోతిష్య పద్ధతులు బృహత్ జాతక, ఫలదీపిక, జాతక పరిజాత, సారావలె ఆధారంగా ఈ ఫలితాలను ఏఐ అందించింది.ఏఐ అందించిన ఈ ఫలితాలను మా పండితుడు ఫణి కుమార్ తో సరి చేయించాం. ఆ తర్వాతే మీ ముందు ఉంచాం..
♈ మేషం (Aries)
📚 చదువులో కొత్త ఆత్మవిశ్వాసం వస్తుంది
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంస
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♉ వృషభం (Taurus)
📚 చదువులో ఆలస్యం
💼 పనిలో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది
🩺 ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం
💰 ఖర్చులు అధికం
♊ మిథునం (Gemini)
📚 చదువులో విజయాలు
💼 ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♋ కర్కాటకం (Cancer)
📚 చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
💼 పనిలో కొత్త పనులు వస్తాయి
🩺 ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు
💰 ఖర్చులు ఎక్కువగా ఉంటాయి
♌ సింహం (Leo)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు
💼 ఉద్యోగంలో శుభవార్త
🩺 ఆరోగ్యం చక్కగా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు
♍ కన్యా (Virgo)
📚 చదువులో కృషి పెరుగుతుంది
💼 పనిలో సహచరుల సహకారం
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం స్థిరంగా ఉంటుంది
♎ తుల (Libra)
📚 చదువులో ఆటంకాలు
💼 ఉద్యోగంలో ఆలస్యం
🩺 ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు
💰 ఖర్చులు అధికం
♏ వృశ్చికం (Scorpio)
📚 చదువులో మంచి ఫలితాలు
💼 పనిలో కొత్త అవకాశాలు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు
♐ ధనుస్సు (Sagittarius)
📚 చదువులో ఆసక్తి పెరుగుతుంది
💼 ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందుతారు
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 ఆర్థిక లాభాలు వస్తాయి
♑ మకరం (Capricorn)
📚 చదువులో పురోగతి
💼 పనిలో గుర్తింపు
🩺 ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది
💰 ఆదాయం పెరుగుతుంది
♒ కుంభం (Aquarius)
📚 చదువులో శ్రద్ధ అవసరం
💼 ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు
🩺 ఆరోగ్యం బాగుండదు
💰 ఖర్చులు అధికం
♓ మీనం (Pisces)
📚 చదువులో విజయాలు
💼 పనిలో శుభవార్త
🩺 ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది
💰 లాభాలు పొందుతారు