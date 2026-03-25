Zodiac signs: 60 ఏళ్ల తర్వాత... ఈ 6 రాశులకు రాజయోగం, కష్టాలకు ఫుల్ స్టాప్..
Zodiac signs: దాదాపు 60 సంవత్సరాల తర్వాత 6 రాశుల వారికి మంచి జీవితం మొదలుకాబోతోంది. ముఖ్యంగా ఇప్పటి వరకు ఈ రాశులవారు పడిన కష్టాలకు ఫుల్ స్టాప్ పడి.. రాజయోగం మొదలౌతుంది. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దాం..
1.వృషభ రాశి...
వృషభ రాశివారికి ఇప్పటి వరకు పడిన కష్టాలన్నీ తీరిపోయినట్లే. ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరం ఈ రాశివారికి రాజయోగాలు మోసుకురానుంది. జులై నాటికి ఈ రాశివారికి ప్రమోషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీరికి ఈ సమయంలో విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ఆదాయాలు పెరుగుతాయి. ఎక్కువగా పొదుపు చేస్తారు. చాలా సమస్యలు పరిష్కారమౌతాయి. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న ఉద్యోగం లభిస్తుంది.
2.సింహ రాశి..
సింహ రాశివారికి కూడా ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో అద్భుతంగా ఉండనుంది.ఈ ఏడాది చాలా వైభవంగా, విజయవంతంగా గడుస్తుంది. మీకు జూన్ నాటికి మంచి ఉద్యోగం లభిస్తుంది. మీ కుటుంబంలో వివాహం జరుగుతుంది. మీరు జీవితంలో స్థిరపడతారు. మీ ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. ఆస్తి వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరుగుతాయి. మీ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం మంచిది. డబ్బు ఇవ్వడం లేదా తీసుకోవడంలో సమస్యలు ఉంటాయి.
తుల రాశి..
ఈ ఏడాది తుల రాశివారికి చాలా అద్భుతంగా సాగనుంది. మీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. షేర్ మార్కెట్ల ద్వారా విపరీతంగా ఆదాయం సంపాదించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. కెరీర్ , వ్యాపారం చాలా బిజీగా ఉంటాయి. బంధువుల వల్ల ఆస్తి, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నష్టం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. మీరు మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ వహించాలి.
మకరరాశి
ఈ ఏడాది మకర రాశివారికి కూడా బాగుంటుంది. సంవత్సరం పొడవునా జీవితం ఇబ్బందులు లేకుండా సాగే అవకాశం ఉంది. ఆస్తి సమస్యలు, వివాదాలు అనుకూలంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఆస్తి , భూమి లాభాలు కలుగుతాయి. ఇంట్లో వివాహాలు, గృహప్రవేశాలు జరుగుతాయి. మీరు పోటీ పరీక్షలలో, ఇంటర్వ్యూలలో గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతి లభిస్తుంది. మీ వృత్తి , వ్యాపారం తీరిక లేకుండా ఉంటాయి. మీ ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.
కుంభ రాశి
కుంభ రాశి వారి కి కూడా ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమస్యలన్నీ తీరిపోతాయి. ఈ ఏడాది.. ఉద్యోగ, వివాహ సంబంధిత ప్రయత్నాలలో మీరు విజయం సాధిస్తారు. ఆదాయాన్ని పెంచుకునే దిశగా చేసే ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి. ముఖ్యమైన అవసరాలు తీరడంతో పాటు, ఆర్థిక, వ్యక్తిగత సమస్యలు పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. ఉద్యోగ రంగంలో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. వృత్తి , వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో ఎవరికీ ఎటువంటి వాగ్దానాలు చేయవద్దు. స్నేహితుల వల్ల ఆర్థిక నష్టం కలిగే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
మీన రాశివారి కి కూడా ఈ ఏడాది అద్భుతంగా ఉంటుంది.వారు చేపట్టిన ఏ ప్రయత్నంలోనైనా విజయం సాధిస్తారు. జూన్ నెల తర్వాత, ఈ రాశి అధిపతి అయిన గురు గ్రహం ఉన్నత స్థానాన్ని చేరుకున్నప్పుడు, వారి జీవితం కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటుంది. అనేక మార్గాల ద్వారా ఆదాయం పెరుగుతుంది. మనసులోని కోరికలు నెరవేరుతాయి. సొంత సోదరుల చేతిలో మోసానికి గురయ్యే లేదా అవమానానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.