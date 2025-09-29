Zodiac signs: 18 ఏళ్ల తర్వాత ఈ నాలుగు రాశులకు అదృష్టయోగం..!
Zodiac signs: దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత తుల రాశిలోకి సూర్యుడు, కుజుడు సంయోగం ఏర్పడనుంది. ఈ సంయోగం నాలుగు రాశులకు ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.
Zodiac signs
జోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాలు తరచుగా మారుతూ ఉంటాయి. ఈ గ్రహాల మార్పులు రాశులపై ఎక్కువగా ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. త్వరలోనే ఇలాంటి సంయోగం ఏర్పడనుంది. దాదాపు 18 ఏళ్ల తర్వాతే కుజుడు, సూర్యుడురెండూ తుల రాశిలో కలవనున్నారు. ఈ కలయిక నాలుగు రాశులకు ప్రయోజనాలను కలిగించనున్నాయి. మరి, ఆ రాశులేంటో చూద్దామా.....
1.కర్కాటక రాశి....
సూర్యుడు, కుజుడు సంయోగం కర్కాటక రాశివారికి అనేక విధాలుగా ప్రయోజనాలను చేకూర్చనుంది. ఈ గ్రహాల సంయోగం కర్కాటక రాశి నాలుగో ఇంట్లో జరగుతుంది. దీని కారణంగా, వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలు పొందుతారు. వారి ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు ఈ సమయంలో ఎక్కువగా డబ్బు ఆదా చేసే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. కుటుంబంలో విభేదాలు పరిష్కారమౌతాయి. ఆస్తి, స్థిరాస్తి, వైద్య రంగంలో మంచి లాభాలను పొందుతారు.
2.తుల రాశి...
సూర్యుడు, కుజుడు కలయిక తుల రాశివారికి చాలా మేలు జరగనుంది. దీనికారణంగా, మీ విశ్వాసం, ఉత్సాహం పెరుగుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలతో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ విలువ, గౌరవం పెరుగుతుంది. కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుతుంది. వివాహ జీవితం సంతోషంగా మారుతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతి, జీతం పెరుగుతుంది. పెళ్లి కానివారికి పెళ్లి జరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
3.ధనస్సు రాశి...
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్యుడు , కుజుడు సంయోగం సానుకూల ఫలితాలను తెస్తుంది. ఈ రాశి 11వ ఇంట్లో రెండు శుభ గ్రహాల సంయోగం జరుగుతుంది. దీని కారణంగా, మీ పాత అప్పులన్నీ తీరుతాయి. మీకు మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. మీ ఆదాయం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. బంగారం, వస్తువులు , ఆస్తులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. మీరు ఇప్పటికే చేసిన పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడిని పొందుతారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ల గురించి శుభవార్త అందవచ్చు. స్టాక్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి జాక్పాట్ కొట్టే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి....
సూర్యుడు , కుజుడు సంయోగం మకర రాశి వారికి అనేక ప్రయోజనాలను తెస్తుంది. ఈ కాలంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులు ప్రమోషన్లు , జీతం పెరుగుదలను ఆశించవచ్చు. దీపావళి తర్వాత మీరు కొత్త ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించవచ్చు. మీరు వృత్తిపరంగా పురోగతి సాధిస్తారు. చిన్న వ్యాపారాలు చేసే వారికి తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునే అవకాశాలు లభిస్తాయి. అనేక విధాలుగా చిక్కుకున్న డబ్బు మీ చేతుల్లోకి వస్తుంది. కుటుంబ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది.