Zodiac signs: నవరాత్రుల తర్వాత ఈ రాశులకు కళ్యాణ యోగం..!
నవరాత్రి ముగిసేలోగా.... కొన్ని రాశుల వారికి వివాహం జరగనుంది. చాలా కాలంగా పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటన్నవారికి.. వారు కోరుకున్న మంచి జీవిత భాగస్వామి లభించే అవకాశం ఉంది.
Zodiac signs
దసరా నవరాత్రుల సమయంలో కొన్ని రాశుల ప్రేమ జీవితంలో గణనీయమైన మార్పు ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూల స్థానం కారణంగా అవివాహితులకు వివాహం జరిగే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఒంటరిగా ఉన్న కొన్ని రాశుల వారికి మంచి, స్వచ్ఛమైన ప్రేమ లభిస్తుంది. దంపతుల మధ్య బంధం బలపడుతుంది. మరి, దసరా సమయంలో ఏ రాశులవారికి పెళ్లి యోగం రాసిపెట్టి ఉందో తెలుసుకుందాం....
గ్రహాల అనుకూలం...
సాధారణంగా, వివాహాన్ని నిర్ణయించే ముఖ్యమైన గ్రహాలు శుక్రుడు, బృహస్పతి, శని. ఈ మూడు గ్రహాల స్థానం జాతకంలో అద్భుతంగా ఉంటే... వివాహానికి అనుకూలమైన సమయం వస్తుంది. జాతకంలో ఈ గ్రహాల స్థానం బలహీనంగా ఉంటే, వివాహం ఆలస్యం అవుతుందని నమ్ముతారు. సమస్యలు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, నవరాత్రుల సమయంలో నాలుగు రాశుల వారికి పెళ్లి ఘడియలు మొదలుకానున్నాయి.
మిథున రాశి....
ఈ నవరాత్రుల సమయంలో మిథున రాశివారికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రాశికి చెందిన పెళ్లి కానివారికి ఈ సమయంలో వివాహ యోగం కలిసి వస్తుంది. చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న వారికి మిథున రాశివారికి పెళ్లి ఘడియలు మొదలౌతాయి. కోరుకున్న భాగస్వామి మీ చేయి పట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది. పెళ్లి విషయంలో ఈ రాశివారు కన్న కలలు అన్నీ... ఈ దసరా సమయంలో నిజమయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలోనే పెళ్లి జరగకపోయినా... కనీసం పెళ్లి కుదిరే అవకాశం, కోరుకున్న భాగస్వామి దొరికే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
కన్య రాశి...
పెళ్లి కాని కన్య రాశివారికి ఈ నవరాత్రి సమయం బాగా కలిసొస్తుంది. ఈ రాశి వారు ఈ సమయంలో తమ జీవిత భాగస్వామిని కనుగొనవచ్చు. కోరుకున్న వ్యక్తి జీవితంలోకి వస్తారు. పెళ్లి మాటలు జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాదు... ఈ గ్రహాల స్థానాలు మీకు అనుకూలంగా మారి.. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా మెరుగుపడుతుంది. మరీ ముఖ్యంగా అందమైన జీవిత భాగస్వామిని పొందే అవకాశం ఉంది. మీ ప్రేమను పెంచుకోవడానికి ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి...
నవరాత్రి పండుగ వృశ్చికరాశి వ్యక్తులకు చాలా మార్పును తెస్తుంది. వృశ్చికరాశిలోని అవివాహితులు వివాహం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి అవకాశం. ఇంట్లో వివాహం పట్ల కొత్త ఉత్సాహం ఉంటుంది. మీ భాగస్వామి పట్ల ప్రేమను వ్యక్తపరచడానికి మీకు అవకాశాలు లభిస్తాయి. మీ భాగస్వామితో సంబంధాన్ని బలోపేతం చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. మీరు వారితో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. వృశ్చికరాశిలో 5వ ఇంట్లో శని సంచారము చేస్తున్నాడు, 8వ ఇంట్లో బృహస్పతి , 10వ ఇంట్లో శుక్రుడు. వివాహ జీవితంలోకి ప్రవేశించడానికి ఇది మీకు చాలా అనుకూలమైన సమయం.
మకరరాశి
మకరరాశి ప్రేమకు ప్రత్యేక సమయం. అవివాహితులు వివాహ జీవితంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. మీరు మీ భాగస్వామికి మీ భావాలను తెలియజేస్తారు. ఈ రాశి వారిలో కొంతమందికి విదేశాల నుండి వివాహ ప్రతిపాదనలు రావచ్చు. మకర రాశి 3వ ఇంట్లో శని, 7వ ఇంట్లో బృహస్పతి , 9వ ఇంట్లో శుక్రుడు అనుకూలమైన ఫలితాలను ఇస్తారు. ఈ గ్రహాలు వివాహానికి మంచి అవకాశాలను తెస్తాయి. ఈ రాశిలో ఒంటరిగా ఉన్నవారికి వారు కోరుకున్న జీవిత భాగస్వామిని పొందుతారు. చాలా కాలంగా వివాహం కోసం ఎదురుచూస్తున్న ఈ రాశిచక్ర గుర్తులకు నవరాత్రి సమయం శుభవార్తను ఇస్తుంది.